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24 февраля 2017, 19:36 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».

— Прежде всего, нам удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне. Свели ошибки к минимуму. Радует, что сегодня смогли большинство реализовать и те моменты, которые у нас были. Также бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Огромное спасибо за поддержку! — передает слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Напомним, что в пятницу «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:1, сравняв счет в серии. Следующий матч пройдет 26 февраля в Астане.

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