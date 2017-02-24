КХЛ: шайба Малыхина в ворота «Салавата» засчитана верно, помехи вратарю не было

На 16-й минуте матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» после шайбы, заброшенной нападающим хозяев Федором Малыхиным (№ 98), главный тренер гостей Игорь Захаркин запросил видеопросмотр на предмет помехи вратарю. В результате просмотра определено, что помехи вратарю не было, поэтому гол засчитан верно, — говорится в заявлении КХЛ.