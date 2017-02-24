Юйэнь: В Китае проявляют большой интерес к «Куньлуню»
Защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь рассказал об интересе к хоккейному клубу в Китае.
«В Китае нет хоккейных традиций, и в начале сезона, когда мы проводили домашние матчи в Шанхае, на них ходило всего по несколько сотен человек. А вот в Пекине собирается по
Китайские СМИ проявляют большой интерес к “Куньлуню”. Я постоянно даю интервью, а матчи “Куньлуня” показывают по главному государственному каналу во всех городах страны», — цитирует Юйэня
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