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24 февраля 2017, 19:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Юйэнь: В Китае проявляют большой интерес к «Куньлуню»

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь рассказал об интересе к хоккейному клубу в Китае.

«В Китае нет хоккейных традиций, и в начале сезона, когда мы проводили домашние матчи в Шанхае, на них ходило всего по несколько сотен человек. А вот в Пекине собирается по четыре-пять тысяч, это не так уж плохо, учитывая, что профессиональный хоккейный клуб — это новинка. Люди приходят из любопытства, понимают, что им понравилось, и приходят ещё.

Китайские СМИ проявляют большой интерес к “Куньлуню”. Я постоянно даю интервью, а матчи “Куньлуня” показывают по главному государственному каналу во всех городах страны», — цитирует Юйэня пресс-служба КХЛ.

Куньлунь
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