Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 5:3 пекинский «Куньлунь» во втором матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
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В составе победителей голы на свой счет записали Оскар Осала (16-я, 42-я и 60-я минуты), Ян Коварж (36) и Владислав Калетник (36). У проигравших шайбами отметились Шон Коллинз (23, 29) и Зак Юйэнь (38).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».
Третья игра пройдет 26 февраля в Пекине.
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