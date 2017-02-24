Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Оскар Осала (16-я, 42-я и 60-я минуты), Ян Коварж (36) и Владислав Калетник (36). У проигравших шайбами отметились Шон Коллинз (23, 29) и Зак Юйэнь (38).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».

Третья игра пройдет 26 февраля в Пекине.