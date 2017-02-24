Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28883940/
24 февраля 2017, 17:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 5:3 пекинский «Куньлунь» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу Металлурга Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы на свой счет записали Оскар Осала (16-я, 42-я и 60-я минуты), Ян Коварж (36) и Владислав Калетник (36). У проигравших шайбами отметились Шон Коллинз (23, 29) и Зак Юйэнь (38).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».

Третья игра пройдет 26 февраля в Пекине.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

Бутов: доклад Макларена негативно отразился на рассмотрении IAAF заявок от атлетов РФ

Эксперт: Бердыев и Моуринью являются последователями разных футбольных философий

МОК начал перепроверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014