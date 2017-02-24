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24 февраля 2017, 17:33 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» потерпел первое поражение от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Трактору» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в серии сравнялся и теперь команды переезжают в Астану. Увеличить
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Игра проходила сегодня, 24 февраля, в Челябинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Первый период команды провели без заброшенных шайб, зато во втором зрители увидели сразу три гола. На 33-й минуте в большинстве Алексей Кручинин вывел «Трактор» вперед, а на 39-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. У «Барыса» на 40-й минуте отличился Мартен Сен-Пьер, реализовавший численное преимущество.

В третьем периоде «Трактор» забросил еще три шайбы. На 50-й минуте ворота «Барыса» в большинстве поразил Артем Пеньковский, а затем случился дубль Максима Якуцени — на 52-й минуте он отличился в равных составах, а на 59-й отправил шайбу уже в пустые ворота.

Напомним, первый матч серии между «Барысом» и «Трактором» также проходил в Челябинске 22 февраля и завершился победой астанинского клуба — 5:2. Таким образом, теперь счет в равный — 1:1.

Серия до четырех побед теперь продолжится в Астане, где команды проведут два матча. Первый из них состоится 26 февраля и начнется в 17:00, а в прямом эфире его покажет KazSport.

24.02.2017 14:30 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 5:1 Барыс
(0:0, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз Хенрик Карлссон 54:17 (Х. Карлссон 58:04)
1-й период
08:45 Данил Мамаев
Константин Пушкарев 08:45
10:23 Артем Бородкин
Кэм Баркер 16:07
Егор Шалапов 19:31
2-й период
Вячеслав Трясунов 23:16
Александр Липин 28:28
Мартен Сан-Пьер 30:44
33:08 Владимир Денисов
Кэм Баркер 33:08
Константин Пушкарев 33:08
33:25 Алексей Кручинин (Д. Пестунов, П. Щехура)
38:08 Александр Шаров (Д. Пестунов)
38:48 Дерек Рой
39:11 Дмитрий Пестунов
Мартен Сан-Пьер (Н. Доус, К. Даллмэн) 39:47
3-й период
Кори Тривино 47:54
Кори Тривино 47:54
49:51 Артем Пеньковский (Кир. Кольцов, Н. Белов)
51:56 Максим Якуценя (Кир. Кольцов)
53:13 Владимир Денисов
54:17 Никита Жульдиков
Константин Пушкарев 54:17
55:10 Александр Шинин
58:04 п.в. Максим Якуценя
Статистика
16 Штрафное время 22
8 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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