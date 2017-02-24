«Барыс» потерпел первое поражение от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Трактору» во втором матче серии 1/8 финала
плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 24 февраля, в Челябинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Первый период команды провели без заброшенных шайб, зато во втором зрители увидели сразу три гола. На 33-й минуте в большинстве Алексей Кручинин вывел «Трактор» вперед, а на 39-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. У «Барыса» на 40-й минуте отличился Мартен
В третьем периоде «Трактор» забросил еще три шайбы. На 50-й минуте ворота «Барыса» в большинстве поразил Артем Пеньковский, а затем случился дубль Максима Якуцени — на 52-й минуте он отличился в равных составах, а на 59-й отправил шайбу уже в пустые ворота.
Напомним, первый матч серии между «Барысом» и «Трактором» также проходил в Челябинске 22 февраля и завершился победой астанинского клуба — 5:2. Таким образом, теперь счет в равный — 1:1.
Серия до четырех побед теперь продолжится в Астане, где команды проведут два матча. Первый из них состоится 26 февраля и начнется в 17:00, а в прямом эфире его покажет KazSport.
|24.02.2017 14:30
|Зрители 7500
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Анвар Гатиятулин
|Эдуард Занковец
|Павел Францоуз
|Хенрик Карлссон 54:17 (Х. Карлссон 58:04)
|1-й период
|08:45
|Данил Мамаев
|Константин Пушкарев
|08:45
|10:23
|Артем Бородкин
|Кэм Баркер
|16:07
|Егор Шалапов
|19:31
|2-й период
|Вячеслав Трясунов
|23:16
|Александр Липин
|28:28
|Мартен Сан-Пьер
|30:44
|33:08
|Владимир Денисов
|Кэм Баркер
|33:08
|Константин Пушкарев
|33:08
|33:25
|Алексей Кручинин (Д. Пестунов, П. Щехура)
|38:08
|Александр Шаров (Д. Пестунов)
|38:48
|Дерек Рой
|39:11
|Дмитрий Пестунов
|Мартен Сан-Пьер (Н. Доус, К. Даллмэн)
|39:47
|3-й период
|Кори Тривино
|47:54
|Кори Тривино
|47:54
|49:51
|Артем Пеньковский (Кир. Кольцов, Н. Белов)
|51:56
|Максим Якуценя (Кир. Кольцов)
|53:13
|Владимир Денисов
|54:17
|Никита Жульдиков
|Константин Пушкарев
|54:17
|55:10
|Александр Шинин
|58:04
|п.в.
|Максим Якуценя
|16
|Штрафное время
|22
|8
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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