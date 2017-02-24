«Барыс» потерпел первое поражение от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ

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Игра проходила сегодня, 24 февраля, в Челябинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Первый период команды провели без заброшенных шайб, зато во втором зрители увидели сразу три гола. На 33-й минуте в большинстве Алексей Кручинин вывел «Трактор» вперед, а на 39-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. У «Барыса» на 40-й минуте отличился Мартен Сен-Пьер, реализовавший численное преимущество.

В третьем периоде «Трактор» забросил еще три шайбы. На 50-й минуте ворота «Барыса» в большинстве поразил Артем Пеньковский, а затем случился дубль Максима Якуцени — на 52-й минуте он отличился в равных составах, а на 59-й отправил шайбу уже в пустые ворота.

Напомним, первый матч серии между «Барысом» и «Трактором» также проходил в Челябинске 22 февраля и завершился победой астанинского клуба — 5:2. Таким образом, теперь счет в равный — 1:1.

Серия до четырех побед теперь продолжится в Астане, где команды проведут два матча. Первый из них состоится 26 февраля и начнется в 17:00, а в прямом эфире его покажет KazSport.