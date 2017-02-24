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24 февраля 2017, 17:20 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

У форварда «Адмирала» Роберта Саболича подозрение на перелом ключицы

Как сообщил на пресс-конференции после матча «Авангард» — «Адмирал» (6:3) тренер владивостокцев Максим Спиридонов, у Роберта Саболича подозрение на перелом ключицы.

Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.

Арбитры не остановили игру в связи с травмой Саболича, после чего Николай Лемтюгов сравнял счёт, а Александр Андриевский заработал удаление до конца игры, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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