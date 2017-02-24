У форварда «Адмирала» Роберта Саболича подозрение на перелом ключицы
Как сообщил на
пресс-конференции после матча «Авангард» — «Адмирал» (6:3) тренер владивостокцев Максим Спиридонов, у Роберта Саболича подозрение на перелом ключицы.
Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.
Арбитры не остановили игру в связи с травмой Саболича, после чего Николай Лемтюгов сравнял счёт, а Александр Андриевский заработал удаление до конца игры, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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