У форварда «Адмирала» Роберта Саболича подозрение на перелом ключицы

Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.



Арбитры не остановили игру в связи с травмой Саболича, после чего Николай Лемтюгов сравнял счёт, а Александр Андриевский заработал удаление до конца игры, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.