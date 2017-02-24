Канарейкин: Подумаю над тем, чтобы вернуть в состав Никитина
Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин после победы над «Адмиралом» (6:3) во втором матче серии ¼ финала Восточной конференции оценил игру.
«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Завершили домашнюю серию, едем в гости. Я доволен третьим периодом и тем, что улучшилась игра в большинстве. Вернуть в состав Никитина, потому что во Владивостоке канадская площадка? Возможно, я так и сделаю, вы подали мне интересную идею», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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