Канарейкин: Подумаю над тем, чтобы вернуть в состав Никитина

«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Завершили домашнюю серию, едем в гости. Я доволен третьим периодом и тем, что улучшилась игра в большинстве. Вернуть в состав Никитина, потому что во Владивостоке канадская площадка? Возможно, я так и сделаю, вы подали мне интересную идею», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.