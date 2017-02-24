«Авангард» дома победил «Адмирал» и повел 2−0 в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» на своем льду обыграли владивостокский «Адмирал» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Омске, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев льда.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (16-я и 56-я минуты), Евгений Медведев (23), Николай Лемтюгов (31), Михаил Григорьев (44), Юнас Анелёв (52). У гостей отличились Артем Земченок (17), Вадим Краснослободцев (20) и Максим Казаков (26).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 26 февраля во Владивостоке.
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Александр Андриевский
Вратари
|Доминик Фурх
|Игорь Бобков
|1-й период
|14:56
|Владимир Соботка
|14:56
|Владимир Соботка
|15:04
|Михаил Юньков
|Артем Земченок (М. Фисенко, В. Александров)
|16:56
|17:39
|Антон Бурдасов
|Вадим Краснослободцев (О. Бартулис, В. Александров)
|19:27
|2-й период
|Виктор Александров
|21:05
|22:06
|Евгений Медведев (Е. Мартынов, В. Пьянов)
|23:40
|Илья Зубов
|Джонатон Блум
|23:40
|Джонатон Блум
|23:40
|Максим Казаков (В. Краснослободцев)
|25:57
|Виктор Александров
|28:23
|30:03
|Николай Лемтюгов (В. Соботка, Э. Густафссон)
|30:03
|30:03
|3-й период
|Андрей Сигарев
|42:07
|Андрей Сигарев
|42:07
|43:04
|Михаил Григорьев (В. Соботка)
|47:38
|Максим Пестушко
|51:03
|Юнас Анелев (И. Михеев)
|55:00
|Михаил Юньков (Ю. Анелев, М. Пестушко)
|57:30
|Виталий Меньшиков
|Михаил Фисенко
|57:30
Статистика
|20
|Штрафное время
|44
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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