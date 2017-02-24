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24 февраля 2017, 16:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» дома победил «Адмирал» и повел 2−0 в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» на своем льду обыграли владивостокский «Адмирал» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Хоккеисты омского Авангарда на своем льду обыграли владивостокский Адмирал во втором матче серии 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Омске, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (16-я и 56-я минуты), Евгений Медведев (23), Николай Лемтюгов (31), Михаил Григорьев (44), Юнас Анелёв (52). У гостей отличились Артем Земченок (17), Вадим Краснослободцев (20) и Максим Казаков (26).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 26 февраля во Владивостоке.

24.02.2017 14:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 6:3 Адмирал
(1:2, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Александр Андриевский
Вратари
Доминик Фурх Игорь Бобков
1-й период
14:56 Владимир Соботка
14:56 Владимир Соботка
15:04 Михаил Юньков
Артем Земченок (М. Фисенко, В. Александров) 16:56
17:39 Антон Бурдасов
Вадим Краснослободцев (О. Бартулис, В. Александров) 19:27
2-й период
Виктор Александров 21:05
22:06 Евгений Медведев (Е. Мартынов, В. Пьянов)
23:40 Илья Зубов
Джонатон Блум 23:40
Джонатон Блум 23:40
Максим Казаков (В. Краснослободцев) 25:57
Виктор Александров 28:23
30:03 Николай Лемтюгов (В. Соботка, Э. Густафссон)
30:03
30:03
3-й период
Андрей Сигарев 42:07
Андрей Сигарев 42:07
43:04 Михаил Григорьев (В. Соботка)
47:38 Максим Пестушко
51:03 Юнас Анелев (И. Михеев)
55:00 Михаил Юньков (Ю. Анелев, М. Пестушко)
57:30 Виталий Меньшиков
Михаил Фисенко 57:30
Статистика
20 Штрафное время 44
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости КХЛ

«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Адмирал» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Адмирал» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в третьем овертайме победил владивостокский «Адмирал» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Омске и завершилась со счетом 2:1.
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