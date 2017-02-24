«Авангард» дома победил «Адмирал» и повел 2−0 в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Омске, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (16-я и 56-я минуты), Евгений Медведев (23), Николай Лемтюгов (31), Михаил Григорьев (44), Юнас Анелёв (52). У гостей отличились Артем Земченок (17), Вадим Краснослободцев (20) и Максим Казаков (26).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 26 февраля во Владивостоке.