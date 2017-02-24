Форвард минского «Динамо» Комаров дисквалифицирован на 2 матча

Согласно п. 4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Также согласно п. 4.3.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ на него дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.