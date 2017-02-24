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24 февраля 2017, 16:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард минского «Динамо» Комаров дисквалифицирован на 2 матча

На 38-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 23 февраля 2017 года, на нападающего гостей Никиту Комарова (№ 19) были наложены дисциплинарный штраф (10 мин.) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) за нарушение п. 504 в Правил игры в хоккей (п. 1.19. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ).

Согласно п. 4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Также согласно п. 4.3.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ на него дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

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Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче плей-офф КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» во втором гостевом матче плей-офф проиграли ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:7. После двух встреч серии до четырех побед впереди волжане — 2−0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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