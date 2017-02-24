«Барыс» и «Трактор» назвали составы на 2-й матч серии, Боченски нет
«Барыс» и «Трактор» назвали составы на второй матч серии
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Нападающий астанинской команды Брэндон Боченски
«Барыс»:
Карлссон (Пулен);
Даллмэн (а) — Семёнов, Доус (к) — Бойд — Пушкарёв;
Баркер — Шалапов, Старченко (а) —
Липин — Савченко, Маркелов — Тривино — Панюков;
Гурков, Трясунов, Худяков — Кучин — Иванов.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Кольцов — Денисов (а), Кручинин — Щехура — Якуценя;
Шинин (к) — Бородкин, Шаров — Пестунов (а) — Пеньковский;
Алексей Петров — Жульдиков, Тридчиков — Новотны — Рой;
Белов — Мамаев, Черников — Юрий Петров — Кравцов.
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