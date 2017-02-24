«Барыс» и «Трактор» назвали составы на 2-й матч серии, Боченски нет

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Нападающий астанинской команды Брэндон Боченски по-прежнему травмирован, его место в первой тройке занимает Константин Пушкарёв.



«Барыс»:



Карлссон (Пулен);

Даллмэн (а) — Семёнов, Доус (к) — Бойд — Пушкарёв;

Баркер — Шалапов, Старченко (а) — Сен-Пьер — Шиннимин;

Липин — Савченко, Маркелов — Тривино — Панюков;

Гурков, Трясунов, Худяков — Кучин — Иванов.



«Трактор»:



Францоуз (Демченко);

Кольцов — Денисов (а), Кручинин — Щехура — Якуценя;

Шинин (к) — Бородкин, Шаров — Пестунов (а) — Пеньковский;

Алексей Петров — Жульдиков, Тридчиков — Новотны — Рой;

Белов — Мамаев, Черников — Юрий Петров — Кравцов.