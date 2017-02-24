«Сибирь» не контактировала с «Чикаго» по поводу перехода хоккеиста Шалунова

В пятницу агент Шалунова Шуми Бабаев заявил порталу The Athletic, что хоккеист может присоединиться к «Чикаго» перед стартом плей-офф НХЛ.

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Мы это не обсуждали, всю информацию я узнаю из СМИ. Никаких контактов не было абсолютно», — сказал Фастовский.

Шалунов был выбран «Чикаго» на драфте в 2013 году под 109-м номером. Он провел подготовку в тренировочном лагере команды, но в ее состав так и не попал, выступая в фарм- клубе в сезоне-2013/14. В 2014 году он вернулся в Континентальную хоккейную лигу, права на игрока в НХЛ принадлежат «Чикаго».

В текущем сезоне КХЛ Шалунов провел за «Сибирь» 49 матчей, в которых набрал 37 очков (19 заброшенных шайб + 18 результативных передач). В составе сборной России Шалунов становился бронзовым призером юниорского (2010) и молодежного (2013) чемпионатов мира.