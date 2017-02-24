Вторые матчи на Востоке. «Трактор» и «Салават» реабилитируются
Лидеры Востока закрепят своё преимущество в серии, «Трактор» и «Салават Юлаев» сумеют добыть победу в овертайме — в превью игрового дня КХЛ.
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«Авангард» — «Адмирал»
Сложно представить, в каком физическом состоянии будут находиться обе команды после 105 минут чистого игрового времени, которое потребовалось им для выявления победителя в первой встрече. Причем такой затяжной матч скорее выгоднее для дальневосточников, ведь отнять у подопечных Канарейкина столько сил в первой же домашней встрече дорогого стоит и может считаться для клуба успехом. «Адмирал» откровенно проиграл хозяев в движении, слишком часто защитники элементарно не успевали за передвижениями форвардов «ястребов», а временами создавалось впечатление, что «Авангард» играет отнюдь не на пределе возможностей, в надежде выиграть с минимальным количеством усилий. Не
Наш прогноз: утомлённый «Авангард» сумеет добыть не менее трудную домашнюю победу
«Трактор» — «Барыс»
Пожалуй, главная сенсация первых матчей
Наш прогноз: «Трактор» сравняет счёт в серии за пределами основного времени
«Металлург» Мг — «Куньлунь Ред Стар»
Первая встреча этих команд оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, кажется, что «Магнитка» расправилась с дебютантом КХЛ играючи, полностью контролируя ход встречи. А с другой, не всё так просто: достаточно взглянуть на мощный третий период «Куньлуня», чтобы понять серьёзные намерения клуба в этой серии. Сыграй чуть более удачно Кархунен, не будь двух голов подряд за семь секунд, и игрокам Воробьёва пришлось бы в третьем периоде очень несладко. «Куньлунь» показал, что навязать борьбу он может, а потому форсировать события во второй гостевой встрече клуб вряд ли будет. Скорее, Юрзинов сделает ставку на два домашних матча, где его подопечные вполне способны доставить действующему чемпиону неприятности. В сегодняшнем матче «Магнитка» наверняка не позволит играть себе так вальяжно, а потому задача «Куньлуня» только усложняется.
Наш прогноз: действующий обладатель Кубка поведёт в серии 2:0.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Главное противостояние первого раунда
Наш прогноз: гости сравняют счёт в серии в овертайме.
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