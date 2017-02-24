Вторые матчи на Востоке. «Трактор» и «Салават» реабилитируются

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 24.02.2017, 14:00 -:- Авангард Адмирал

«Авангард» — «Адмирал»

Сложно представить, в каком физическом состоянии будут находиться обе команды после 105 минут чистого игрового времени, которое потребовалось им для выявления победителя в первой встрече. Причем такой затяжной матч скорее выгоднее для дальневосточников, ведь отнять у подопечных Канарейкина столько сил в первой же домашней встрече дорогого стоит и может считаться для клуба успехом. «Адмирал» откровенно проиграл хозяев в движении, слишком часто защитники элементарно не успевали за передвижениями форвардов «ястребов», а временами создавалось впечатление, что «Авангард» играет отнюдь не на пределе возможностей, в надежде выиграть с минимальным количеством усилий. Не тут-то было! Настоящий «Авангард» был виден только в овертайме, когда за 45 минут игрового времени клуб нанёс в два раза больше бросков, чем за все три предыдущих периода. «Адмирал» преподал хозяевам хороший урок, а потому игроки Канарейкина явно включатся в игру с самого начала. Пожалуй, игра будет такой же вязкой и медленной, но уже с более явным преимуществом «Авангарда», что позволит клубу обыграть «моряков» во второй домашней встрече.



Наш прогноз: утомлённый «Авангард» сумеет добыть не менее трудную домашнюю победу

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 24.02.2017, 14:30 -:- Трактор Барыс

«Трактор» — «Барыс»

Пожалуй, главная сенсация первых матчей плей-офф состоялась в Челябинске, где «Трактор» неожиданно крупно уступил гостям из Астаны. Не задалась игра у челябинцев с самого начала, когда «Барыс» сумел открыть счёт уже на 11-й секунде встречи, а дальше — хуже. В «регулярке» клуб не отличался грубой игрой и всегда максимально дисциплинированно играл в обороне, однако на этот раз удаления попросту похоронили надежды «Трактора». Двойные малые штрафы Кравцова и Пестунова не просто измотали «Трактор» бессмысленной беготнёй по своей зоне, но ещё и привели к двум взятиям ворот. Добавим ещё пару позиционных ошибок и получим 0:5 к концу второго периода. Проигрывать вторую домашнюю встречу челябинцам нельзя ни в коем случае, а сделать это можно только за счёт двух простых компонентов: дисциплинированности и концентрации. Если игроки Гатиятулина включатся в игру с первых же секунд и смогут избежать нелепых удалений, то шансы у хозяев значительно повысятся. Не исключено, что на этот раз клубы доиграются и до овертайма, где «Трактор», поддерживаемый полной ареной, добудет победу.



Наш прогноз: «Трактор» сравняет счёт в серии за пределами основного времени

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 24.02.2017, 15:00 -:- Металлург Мг Куньлунь

«Металлург» Мг — «Куньлунь Ред Стар»

Первая встреча этих команд оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, кажется, что «Магнитка» расправилась с дебютантом КХЛ играючи, полностью контролируя ход встречи. А с другой, не всё так просто: достаточно взглянуть на мощный третий период «Куньлуня», чтобы понять серьёзные намерения клуба в этой серии. Сыграй чуть более удачно Кархунен, не будь двух голов подряд за семь секунд, и игрокам Воробьёва пришлось бы в третьем периоде очень несладко. «Куньлунь» показал, что навязать борьбу он может, а потому форсировать события во второй гостевой встрече клуб вряд ли будет. Скорее, Юрзинов сделает ставку на два домашних матча, где его подопечные вполне способны доставить действующему чемпиону неприятности. В сегодняшнем матче «Магнитка» наверняка не позволит играть себе так вальяжно, а потому задача «Куньлуня» только усложняется.



Наш прогноз: действующий обладатель Кубка поведёт в серии 2:0.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 24.02.2017, 17:00 -:- Ак Барс Салават Юлаев