«Бирюков устойчив психологически, но сил ему может не хватить»

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— Московское «Динамо» в первых двух матчах хорошо реализует большинство. Этот игровой компонент может решить исход серии?

— В паре «Динамо» — «Торпедо» силы примерно равны, и, конечно, большинство становится очень серьезным фактором, а сегодня оно и вовсе стало решающим. Соперники не располагают выдающимися исполнителями, которые могут взламывать оборону индивидуально и в одиночку создавать и реализовывать голевые моменты. В основном они берут за счет коллективных действий, которые наиболее ярко проявляются в неравных составах, когда у игроков больше свободы и возможностей.

— Какие еще аспекты станут определяющими после двух игр с овертаймами?

— Во-первых, определяющим будет запас сил — насколько команды будут готовы функционально для скоростной игры и силовой борьбы. Никакое мастерство не спасет, если хоккеисты банально будут не готовы. Второе — тактическое построение, которое в значительной степени может нивелировать слабые стороны команды и воздействовать на слабости соперника. Это уже искусство тренера и исполнителей, которыми он располагает. После переезда будет влиять еще много факторов — дорога, питание и другие.

— Может ли шайба из средней зоны повлиять на Михаила Бирюкова в будущих матчах серии?

— Не думаю, что это скажется. Михаила знаю давно. Он достаточно устойчив психологически. Другое дело, что его игра энергозатратна. Он очень щедро себя расходует, ему не хватает экономии в движениях. Вопрос запаса сил у него может возникнуть уже в следующей игре.

— Петерис Скудра задействует запасного вратаря?

— Не исключаю, что в стартовом составе может появиться Илья Проскуряков, однако если у Бирюкова игра идет, то нет смысла его менять.

— Что скажете о противостоянии ЦСКА и «Йокерита»? Финны сравняли счет благодаря единственному броску в створ в третьем периоде.

— «Йокерит» — очень интересная команда с сильным по нашим меркам тренером. Финны показали, что отлично перестраивают тактическую схему по ходу матча и могут выжать максимум из немногочисленных моментов. Однако совладать со скоростно-силовым хоккеем ЦСКА им пока не удается.

— Длительная пауза перед началом овертайма пошла на пользу хозяевам?

— Пауза могла сыграть на руку любой из команд. Если помните, в матче «Динамо» — «Торпедо» москвичи пропустили почти сразу же после тайм-аута, взятого Сергеем Орешкиным, чтобы дать команде передышку. Всегда высок элемент случайности. Анатолий Тарасов говорил, что хоккей — это стихия. И никогда не знаешь, что от нее ждать.

— В Санкт-Петербурге и Ярославле хозяева крупно обыграли соперников. Чьи шансы — «Витязя» или минского «Динамо» — в ответных играх оцениваете выше?