«Бирюков устойчив психологически, но сил ему может не хватить»
Чемпион мира, СССР и Олимпийских игр Александр ПАШКОВ подвел итоги вторых четвертьфинальных матчей
плей-офф Западной конференции.
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Видимо, что-то случилось...
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— Московское «Динамо» в первых двух матчах хорошо реализует большинство. Этот игровой компонент может решить исход серии?
— В паре «Динамо» — «Торпедо» силы примерно равны, и, конечно, большинство становится очень серьезным фактором, а сегодня оно и вовсе стало решающим. Соперники не располагают выдающимися исполнителями, которые могут взламывать оборону индивидуально и в одиночку создавать и реализовывать голевые моменты. В основном они берут за счет коллективных действий, которые наиболее ярко проявляются в неравных составах, когда у игроков больше свободы и возможностей.
— Какие еще аспекты станут определяющими после двух игр с овертаймами?
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— Может ли шайба из средней зоны повлиять на Михаила Бирюкова в будущих матчах серии?
— Не думаю, что это скажется. Михаила знаю давно. Он достаточно устойчив психологически. Другое дело, что его игра энергозатратна. Он очень щедро себя расходует, ему не хватает экономии в движениях. Вопрос запаса сил у него может возникнуть уже в следующей игре.
— Петерис Скудра задействует запасного вратаря?
— Не исключаю, что в стартовом составе может появиться Илья Проскуряков, однако если у Бирюкова игра идет, то нет смысла его менять.
— Что скажете о противостоянии ЦСКА и «Йокерита»? Финны сравняли счет благодаря единственному броску в створ в третьем периоде.
— «Йокерит» — очень интересная команда с сильным по нашим меркам тренером. Финны показали, что отлично перестраивают тактическую схему по ходу матча и могут выжать максимум из немногочисленных моментов. Однако совладать со
— Длительная пауза перед началом овертайма пошла на пользу хозяевам?
— Пауза могла сыграть на руку любой из команд. Если помните, в матче «Динамо» — «Торпедо» москвичи пропустили почти сразу же после
— В
— После разгрома в
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