— К счастью, несмотря на большое количество стычек и штрафных минут со стороны соперника за опасную игру высоко поднятой клюшкой в прошлом матче, лазарет «Барыса» не пополнился.

— У «Трактора» в распоряжении тренерского штаба также весь арсенал игроков.

— Премьерный матч в плей-офф КХЛ оказался результативным для большого количества дебютантов в составе «Барыса». Кирилл Панюков, Владимир Маркелов, Брендэн Шиннимин, Кори Тривино и Мартен Сен-Пьер набрали свои первые очки в первой же для себя игре на вылет в Континентальной хоккейной лиге.

— Понятно, то это статистика одного матча, но сейчас у астанчан лучшая в лиге реализация бросков — 15,15% и 100% нейтрализации меньшинства. Наверняка, подопечные Эдуарда Занковца полны решимости закрепить и развить этот успех.