Анонс матча плей-офф КХЛ «Трактор» — «Барыс»
Сегодня в 17:30 по времени Астаны в Челябинске начнётся второй матч серии
плей-офф «Барыса» против «Трактора». Представляем Вашему вниманию интересные факты вокруг грядущей встречи.
— К счастью, несмотря на большое количество стычек и штрафных минут со стороны соперника за опасную игру высоко поднятой клюшкой в прошлом матче, лазарет «Барыса» не пополнился.
— У «Трактора» в распоряжении тренерского штаба также весь арсенал игроков.
— Премьерный матч в
— Понятно, то это статистика одного матча, но сейчас у астанчан лучшая в лиге реализация бросков — 15,15% и 100% нейтрализации меньшинства. Наверняка, подопечные Эдуарда Занковца полны решимости закрепить и развить этот успех.
— В последние месяцы регулярного чемпионата тренерский штаб казахстанской команды практиковал ротацию голкиперов через матч. Продолжится ли эта тенденция в
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