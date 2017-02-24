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24 февраля 2017, 9:20 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Анонс матча плей-офф КХЛ «Трактор» — «Барыс»

Сегодня в 17:30 по времени Астаны в Челябинске начнётся второй матч серии плей-офф «Барыса» против «Трактора». Представляем Вашему вниманию интересные факты вокруг грядущей встречи.

— К счастью, несмотря на большое количество стычек и штрафных минут со стороны соперника за опасную игру высоко поднятой клюшкой в прошлом матче, лазарет «Барыса» не пополнился.

— У «Трактора» в распоряжении тренерского штаба также весь арсенал игроков.

— Премьерный матч в плей-офф КХЛ оказался результативным для большого количества дебютантов в составе «Барыса». Кирилл Панюков, Владимир Маркелов, Брендэн Шиннимин, Кори Тривино и Мартен Сен-Пьер набрали свои первые очки в первой же для себя игре на вылет в Континентальной хоккейной лиге.

— Понятно, то это статистика одного матча, но сейчас у астанчан лучшая в лиге реализация бросков — 15,15% и 100% нейтрализации меньшинства. Наверняка, подопечные Эдуарда Занковца полны решимости закрепить и развить этот успех.

— В последние месяцы регулярного чемпионата тренерский штаб казахстанской команды практиковал ротацию голкиперов через матч. Продолжится ли эта тенденция в плей-офф, узнаем после публикации состава на игру за час-полтора до старта встречи.

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