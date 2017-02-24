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24 февраля 2017, 12:53 | Хоккей: КХЛ | НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ХК «Торпедо» в овертайме со счетом 3:2 уступил московскому «Динамо» 23 февраля

Нижегородский ХК «Торпедо» в овертайме о счетом 3:2 уступил московскому «Динамо» 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Нижегородский хоккейный клуб проиграл во втором матче первого раунда плей-офф. В основное время за нижегородцев отличились Евгений Мозер и ветеран игр Александр Фролов. Спортсмены забили по одному голу. В первом овертайме точку в матче поставил динамовец Андрей Кутейкин.

Серия игр переезжает. Следующие два матча пройдут в Нижнем Новгороде 25 и 27 февраля.

Напомним, что «Торпедо» потерпело поражение на льду хоккейного клуба «Сочи» в матче 6 февраля 2017 года.
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«Торпедо» в первом матче плей-офф проиграло московскому «Динамо»

Нижегородский клуб «Торпедо» в первой игре ¼ конференции Кубка Гагарина потерпел поражение от московского «Динамо» с минимальным счетом 1:0. Чтобы определить исход игры командам потребовалось пять периодов.
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