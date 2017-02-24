Нижегородский ХК «Торпедо» в овертайме со счетом 3:2 уступил московскому «Динамо» 23 февраля
Нижегородский ХК «Торпедо» в овертайме о счетом 3:2 уступил московскому «Динамо» 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Нижегородский хоккейный клуб проиграл во втором матче первого раунда
Серия игр переезжает. Следующие два матча пройдут в Нижнем Новгороде 25 и 27 февраля.
Напомним, что «Торпедо» потерпело поражение на льду хоккейного клуба «Сочи» в матче 6 февраля 2017 года.
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