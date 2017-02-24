Нижегородский ХК «Торпедо» в овертайме со счетом 3:2 уступил московскому «Динамо» 23 февраля

Нижегородский хоккейный клуб проиграл во втором матче первого раунда плей-офф. В основное время за нижегородцев отличились Евгений Мозер и ветеран игр Александр Фролов. Спортсмены забили по одному голу. В первом овертайме точку в матче поставил динамовец Андрей Кутейкин.

Серия игр переезжает. Следующие два матча пройдут в Нижнем Новгороде 25 и 27 февраля.

Напомним, что «Торпедо» потерпело поражение на льду хоккейного клуба «Сочи» в матче 6 февраля 2017 года.