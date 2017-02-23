Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»

Плей-офф — особенное время не только для хоккеистов, но и для болельщиков. Их жизненное расписание синхронизируется с календарем матчей любимого клуба, а на кухнях ведутся разговоры исключительно о шансах на Кубок. Исключения есть, но их мало.

Когда ты приезжаешь в любой из наших городов, в котором есть хоккейная команда, сражающаяся в это время в матчах на вылет, то понимаешь это сразу. На улицах и в барах довольно часто встречаются болельщики в атрибутике, проезжающие мимо автомобили пестрят клубной символикой, а на остановках общественного транспорта доводится слышать рассуждения на тему: «ну что, пройдем их?».

Все это в полной мере относится к одному из самых хоккейных городов России — Ярославлю. Местный «Локомотив» на днях начал свой очередной поход за Кубком Гагарина с победы над минским «Динамо». В том матче «железнодорожники» лишь в третьем периоде смогли сломить сопротивление гостей и выиграли в итоге со счетом 2:1. Матч получился довольно типичным для плей-офф — эмоциональным, жестким, держащим в напряжении до финальной сирены.

В таких случаях обычно болельщики аккуратно оценивают шансы своих, отдавая должное силе соперника. Однако поклонники «железнодорожников» уже перед вторым матчем серии в большинстве своем всерьез рассуждали о том, что «Минск надо убирать в четырех матчах, чтобы сохранить силы перед СКА». По крайней мере именно в таком ключе шел разговор двух молодых болельщиков в шарфах «Локомотива» возле буфетных столиков за полчаса до начала матча.

Зайдя на трибуну можно было обнаружить типичные атрибуты ярославского плей-оффного антуража — 8,5 тысяч надувных палок-стучалок и баннер с ярким девизом: «Никогда не сдавайся — увидишь, как сдаются другие!». Такие мотивирующие лозунги — одна из лучших идей, которые реализуют клубы КХЛ в матчах на вылет. Иногда их суть и глубина отлично характеризуют готовность команды к борьбе за Кубок.

У «Локомотива» проблем с креативом по этой части нет, а вот результаты двух последних плей-офф не радуют — «железнодорожники» вылетали в первом раунде. Но сейчас все об этом забыли, и даже местные журналисты не задают Алексею Кудашову вопросы про неудачный опыт прошлого года, когда его команда уступила СКА в серии 1−4. Однако все те же болельщики перед вторым матчем с минским «Динамо» подмечают, что Алексей Николаевич растет как тренер — не повторяет ошибок прошлого и победный состав в этот раз не поменял.

Из Минска на выезд подтянулась внушительная бригада голосистых фанов, прибывших в Ярославль на трех автобусах. Они почти полностью оккупировали гостевой сектор и дали знать о себе еще до стартового вбрасывания, красиво спев гимн Республики Беларусь. Ну, а после того, как игра началась, они принялись неистово гнать свою команду вперед, да так, что в какой-то момент перекрикивали 8 с лишним тысяч ярославских болельщиков.

«Арена-2000» разогрелась не сразу. Гости успели создать несколько опасных моментов возле ворот Мурыгина прежде чем фанатский сектор «Локомотива» как следует раскачал этот мир. В этот момент хозяева очень кстати для себя заработали большинство, поэтому гол Стаффана Кронвалла был встречен оглушительным раскатом ликующих возгласов вперемешку со звоном палок-стучалок.

Ярославцы взяли игру под свой контроль и стремились развить успех, а главный тренер хозяев Алексей Кудашов, с видом чрезвычайно уверенного в себе человека, резкими движениями рук словно дирижировал ареной и командной игрой. Да вообще вся скамейка «Локомотива» в этом матче жила. Активен был не только Кудашов и его штаб — игроки в свою очередь эмоционально поддерживали друг друга.

Чего не скажешь о минчанах. Команда Крэйга Вудкрофта выглядела очень нервно — хоккеисты раз за разом разменивались на мелкие конфликты, неоправданно много фолили и допускали глупые ошибки в обороне. Похоже, не смогли справиться с давлением и собственными эмоциями, что странно, ведь в составе «Динамо» достаточно опытных игроков.

В первом перерыве в фойе арены публику развлекал духовой оркестр, диджей и несколько аниматоров, приглашавших народ принять участие в разнообразных конкурсах. Настроение у ярославских болельщиков было приподнятое, все обсуждали хоккей и на каждом шагу слышались возгласы в духе «шоу должно продолжаться».

Продолжилось оно великолепным голом местного воспитанника Артема Ильенко, который парой ложных движений эффектно разобрался с Беном Скривенсом и отправил шайбу под перекладину с неудобной руки. И тут, как сказал мой дед, заходя в курятник: «понеслаааась!». Накладал, Аверин и Лугин по очереди разобрались с обороной «Динамо», всякий раз заставляя «Арену-2000» ходить ходуном.

5:0 и во втором перерыве у ярославцев был повод вспомнить знаменитую композицию группы «Чайф». Клубный маскот разгуливал в фойе арены, веселил детишек и со всеми фотографировался. Местный медведь очень популярен у болельщиков, жаль только автографы раздавать он не может — не позволяют особенности костюма. Болельщики к тому моменту говорили — кто о чем. Кому-то завтра в «Ашан» за покупками с тещей, а кто-то едет в Минск и серьезно рассуждает о собственной нефартовости для команды — мол, приедем за тысячу километров, а «Динамо» как назло соберется и выиграет.

Третий период стартовал с «дубля» Андрея Локтионова, который форвард «железнодорожников» оформил в меньшинстве! Это был знак — пора пускать волну, а в Ярославле она очень красочная. Все это голевое пиршество вызвало эйфорию на трибунах, которая очень быстро передалась хоккеистам. Спустя минуту после того, как Локтионов зажег на табло счет 7:0, Дмитрий Коробов мощным щелчком лишил «сухаря» Алексея Мурыгина.

Вратаря пожалели, но недолго. Прекрасное настроение Ярославлю в этот вечер было гарантировано, и даже вторая шайба минчан, которую забил Элиссон, не могла его испортить. «Локомотив» победил, продемонстрировав тотальный хоккей, и заставил усомниться в готовности «Динамо» к этому противостоянию.