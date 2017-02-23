К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лишь курьезный гол Андрея Кутейкина спас бело-голубых от поражения.

ДИНАМО М — ТОРПЕДО — 2:0.

ДИНАМО М — ТОРПЕДО — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Федоров — 1 (бол., Цветков, Вишневский), 13:16 — 1:0. Федоров — 1 (бол., Карсумс, Кашпар), 17:00 — 2:0. Мозер — 1 (Осипов, Аляев), 21:54 — 2:1. Федоров — 1 (бол., Лофквист, Даугавиньш), 51:15 — 2:2. Кутейкин — 1, 61:59 — 3:2. Вратари: Еременко — Бирюков. Штраф: 8 — 14. Броски: 36 (17+11+7+1) — 23 (5+5+12+1). Судьи: Гашилов, Ержабек. 23 февраля. Москва. «ВТБ Ледовый дворец». Счет в серии: 2−0.

«ВЫ МИШУ ПОДДЕРЖИТЕ».

На 62 минуте Андрей Кутейкин подхватил шайбу, но понял, что может потом не вернуться назад и бросил в чужую зону от красной линии. Неожиданно она залетела в ворота. Петерис Скудра взял челлендж, чтобы проверить вне игры и правильно сделал, ведь неиспользованные тайм-ауты коллекционировать нельзя. Но было ясно, что никакого офсайда не было.

Я специально пошел к автобусу «Торпедо», чтобы посмотреть, как команда перенесла это поражение.

— Вы Михаила поддержите, пожалуйста, — попросил меня Алексей Потапов. — Несчастный случай же.

Это действительно был несчастный случай. До этого Бирюков совершил несколько спасений и если бы не он, то никакого овертайма и не было бы.

Вратарь вышел одним из последних, практически перед отправлением автобуса и болельщики команды не решились к нему подойти. Я — не такой.

— Ну как же так, Федоров — 1 (бол., — Бирюков говорил мне, но обращался в пустоту.

— Зато помните, как вы из пустого угла вытащили?

— Да это что-то. Ну как так, а?

Я обратил внимание, что у Михаила опухла бровь.

— Сегодня что ли? — нужно было как-то менять тему. Не дело, когда вратари так переживают, тем более, хорошие.

— Это? — Бирюков потрогал опухшую бровь. — Это еще в прошлой игре. Но сегодня….

Он все равно прокручивал тот момент в голове. Лишь бы все это быстрей закончилось.

— Надеюсь, вы не кричали на него? — я обратился к Алексею Потапову, так как находиться рядом с вратарем было мучительно больно.

— Ну что вы, — удивился нападающий. — Его даже Петерис Скудра успокаивал.

Это хорошо, так как Скудра был на взводе.

«НИКОГДА НЕ СКАЖУ, ЧТО СКАЗАЛ МНЕ ТРЕНЕР».

Но при этом именно Скудра оживил команду. Случилось это после первого перерыва. Он устроил своим такой разнос, что они, не желая всего это слушать, быстро забили, сделав счет 2:1.

Потом началось. Я следил только за тренером. Вот он спокойно смотрит игру, даже не следит иногда за моментами, и кажется, что ему ничего не интересно. Жует жвачку, с иронией поглядывает на своих игроков, арбитров.

Вдруг ошибается Дмитрий Шуленин. Скудра перегибается и начинает говорить такие страшные вещи, что я отказываюсь понимать, хотя даже издалека все читается по губам.

— Никогда не расскажу, что он мне сказал, — смущается защитник, когда я у него спросил. — Этого нельзя говорить. Зачем?

— Но это то, что я думаю? — ухмыляюсь.

— Без комментариев.

Петерис же продолжал создавать напряжение. После удаления он устроил выволочку Виктору Гашилову, и я ждал удаления до конца игры. Но пермский судья честно терпел. И снова посыпались вопросы: почему одни слова трактуются по-разному. Где-то удаляют, а где-то нет.

Внезапно игра «Торпедо», которая позволила им добираться аж до третьего места на «Западе», одерживая крутые победы, возвращается. Они ничем не хуже соперника, давят, прессингуют и создают моменты. Не только сравнивают счет, но могут и победить. И овертайм-то они начали лучше, но тут Кутейкин бросил от красной.

СКУДРА БЫЛ НЕМНОГОСЛОВЕН.

Пресс-конференции в этой серии должны были взрывать сеть, но Скудра бережет эмоции и терпит. В прошлый раз отказался комментировать действия судей, хотя ему очень хотелось. В четверг он тоже был немногословен.

— Есть ли какие-то положительные моменты после этих двух игр? — поинтересовался я у него.

— Много положительных моментов. Есть хорошие моменты. Много, — при этом Скудра улыбается. Ему точно хочется рассказать больше и я уже завидую журналистам, которые окажутся в Нижнем Новгороде.

От Сергея Орешкина мы ничего не ждали даже в лучшие дни, а уж сейчас тем более.

— Почему не играл Андрей Миронов? — спрашивают у него.

— Не играл потому что.

— Но ведь он основной защитник, — не сдается пресса.

— У нас все основные.

Ситуация же с Мироновым простая. Он получил повреждение в прошлой игре. Рвался на лед сегодня, но ему сказали отдохнуть и залечить ногу. Андрей даже в список травмированных не был внесен.

ЖДИТЕ СЮРПРИЗОВ В НИЖНЕМ.

Чем удивил Петерис Скудра, так это тем, что оставил в составе Брэндона Макмиллана, который в прошлой игре не только закрыл обзор Бирюкову, но и увернулся от шайбы, спасая свое здоровье.

Когда я говорю об этом нижегородским игрокам, то они даже не понимают, о чем речь.

— Там же вина Макмиллана минимальна, — рассказывают мне, тщетно полагая, что я пойму тактику. — Было очень много ошибок у всех игроков. Там должны опускаться по-другому, держать соперника иначе. А что Брэндон? Он тоже сыграл неправильно, как и все.

В микст-зону никого из динамовцев не допросишься. Наконец, появляется Максим Карпов, которого в лоб бьют вопросом, ожидал ли он, что все так быстро закончится. Понятно, что Карпов не может про это рассказать.

Пришел тренер по физической подготовке Иван Скобрев. Сказал, что вся команда готова выдерживать и по пять овертаймов (кстати, не удивлюсь, если пять овертаймов действительно будет), а он делает все, чтобы парни были хорошо готовы. Улыбнулся и сказал, что играет в хоккей, когда есть возможность.

— И какой у вас хват? — спрашиваю, ведь надо хоть что-то узнать.

— Я леворукий, — не смущается Иван.

— Шайбу-то раньше видели?

Этот вопрос обижает Скобрева.

— Я вообще с пяти лет в хоккей играю, — говорит он. — Так что мне все знакомо.

Что же тогда без клюшки решил бегать?

Выходит Александр Рыбаков, который сообщает, что очень рад был, наконец, выйти на лед.

— Вы сейчас все время от красной будете бросать? — мне хотелось узнать про тактику.

Рыбаков не смеется.

— А ведь это тема, — задумывается он. — Почему мы раньше до этого не додумались.

Так что ждите сюрпризов в Нижнем.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Парка Легенд.