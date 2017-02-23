ЦСКА — ЙОКЕРИТ — 2:0.

ЦСКА — ЙОКЕРИТ — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Мамин — 1 (Ничушкин, Светлаков), 25:17 — 1:0. Хухтала — 1 (бол., Геноуэй), 43:43 — 1:1. Андронов — 1 (Жарков), 71:18 — 2:1. Вратари: Сорокин — Запольски.

Штраф: 18 — 26. Броски: 45 (14+13+9+9) — 19 (5+8+1+5).

Судьи: Бондарь, Раводин.

23 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. Счет в серии: 2−0.

Забитые трибуны ЛДС ЦСКА по нынешним временам редкость. Видимо, богатый на события первый матч, закончившиеся массовой дракой, послужил отличной рекламой. Ни в одной другой паре за исключением «зеленого дерби» таким эмоций на льду не было. Выходной в честь самого что не на есть армейского праздника тоже сыграл свою роль. Пусть угловой сектор и оказался частично заполнен людьми в военной форме. Если за антураж было не стыдно, то поначалу игра ЦСКА оставляла желать лучшего. Взять опытного соперника хозяева пытались нахрапом, но в отличие от прошлой встречи американский вратарь «Йокерита» Райан Запольски был хорош. В большинстве у армейцев тоже ничего не ладилось. На какое-то время показалось, что в серии еще ничего не ясно, и она может как минимум затянуться.

Залезть в душу главному тренеру «Йокерита» Юкке Ялонену и понять, насколько серьезно он жалеет о своей критике в адрес арбитров после первой игры, невозможно. Хотя с финансовой точки зрения он пострадал на внушительную сумму, выписанную КХЛ за «красноречие». Эффект от таких слов всегда двусторонний. Это сплачивает команду, которая видит, что тренер стоит за нее горой. Обратная сторона формулируется так: судьи тоже люди, поэтому о плохом сразу не забывают. В первом периоде второй игры они любой спорный эпизод трактовали в пользу ЦСКА и не постеснялись оставить гостей втроем против пятерых на 70 секунд.

Финская команда держалась стойко, но при этом было очевидно, что ей просто нечего предложить в качестве убедительного аргумента против простоватого и динамичного стиля армейцев. Игровая система Ялонена отдаленно напоминает то, что требует от своей команды Дмитрий Квартальнов. Но индивидуальный и командный класс у финнов все-таки ниже. «Нарисовать» что-то в атаке простыми забросами в чужую зону без поддержки со стороны защитников против выжигающих каждый квадратный метр льда армейцев — это утопия. Эффективно использовать контроль шайбы и ее быстрое перемещение в матчах с ЦСКА за два года в плей-офф удалось только СКА и «Магнитке», укомплектованным на голову выше, чем «Йокерит». Другое дело, что финны за редким исключением в виде отдельных попыток первого звена не пытались делать и этого. В такой ситуации команда Ялонена выглядит обреченной. Можно на удаче и кураже вратаря вытащить в серии пару матчей — не больше.

Во втором периоде гости по большей части снова оборонялись, и им очень везло. Только Максиму Мамину удалось убежать с висящим на плечах защитником и переиграть Заполски роскошным броском. Не помогали финнам ни мелкие стычки, которыми они пытались сбить темп матча, ни акция устрашения от их капитана Петера Регина. Он атаковал в голову Владимира Жаркова и отделался малым и дисциплинарным штрафами, получив «2+10». Пострадавший ушел в раздевалку, но спустя несколько минут вернулся.

Преимущество ЦСКА было огромным, что сыграло не в его пользу. «Йокерит» сдаваться не собирался и дождался-таки своего шанса. Защитник Артем Сергеев на своем пятачке перестарался, закатывая Томми Хухталу в лед, и был удален. Финский нападающий отомстил шикарно и после передачи Чеда Геноуэя в касание отправил шайбу в сетку. Этот бросок стал единственным в створ в третьем периоде в исполнении «Йокерита».

В том, что дело дошло до овертайма, хоккеисты ЦСКА должны винить самих себя. Если обращаться к уместной в такой день военной терминологии, они совершили самострел.

Овертайм открылся массовым катанием в исполнении обеих команд — продолжению поры мешали проблемы со льдом у одних ворот. Эта пауза затянулась на 12 минут и пошла во благо финнам, которые поначалу были опаснее в атаках. Но расторопность Андронова пришлась хозяевам очень кстати: после броска Ожиганова он был первым, но добивании, технично закатив шайбу за ленточку.

Михаил ЗИСЛИС

из ЛДС ЦСКА.