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23 февраля 2017, 20:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме победил со счетом 2:1 финский «Йокерит» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

<em>МОСКВА 23 февраля. /ТАСС/. </em>Московский ЦСКА в овертайме победил со счетом 2:1 финский <span class=error>Йокерит</span> во втором матче серии 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Встреча прошла в Москве. Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Максим Мамин (26-я минута) и Сергей Андронов (72). У «Йокерита» шайбу забросил Томми Хухтала (44).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА, все билеты на матч были проданы.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА.

Третья игра пройдет 25 февраля в Хельсинки.

23.02.2017 17:00 Зрители 5003 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:1 ОТ Йокерит
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Райан Запольски
1-й период
Мика Ниеми 04:33
06:28 Ян Муршак
Расмус Риссанен 06:28
09:26 Александр Кутузов
Томми Хухтала 11:02
Оливер Лауридсен 11:52
Йессе Йоэнсуу 15:45
2-й период
25:17 Максим Мамин (В. Ничушкин)
28:44 Богдан Киселевич
Петер Регин 33:44
Антти Пильстрем 34:52
Антти Пильстрем 34:52
3-й период
42:32 Артем Сергеев
42:32 Артем Сергеев
Томми Хухтала (Ч. Геноуэй) 43:43
Артур Кулда 48:26
Овертайм
71:18 Сергей Андронов (В. Жарков, И. Ожиганов)
Статистика
18 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Форвард «Йокерита» Талая получил травму и не доиграл второй матч серии с ПХК ЦСКА

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард финского «Йокерита» Роопе Талая получил травму в первом периоде второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским ЦСКА и досрочно закончил встречу.
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