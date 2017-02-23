ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме победил со счетом 2:1 финский «Йокерит» во втором матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей голы на свой счет записали Максим Мамин (26-я минута) и Сергей Андронов (72). У «Йокерита» шайбу забросил Томми Хухтала (44).
Как сообщили ТАСС в
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА.
Третья игра пройдет 25 февраля в Хельсинки.
|23.02.2017 17:00
|Зрители 5003
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Илья Сорокин
|Райан Запольски
|1-й период
|Мика Ниеми
|04:33
|06:28
|Ян Муршак
|Расмус Риссанен
|06:28
|09:26
|Александр Кутузов
|Томми Хухтала
|11:02
|Оливер Лауридсен
|11:52
|Йессе Йоэнсуу
|15:45
|2-й период
|25:17
|Максим Мамин (В. Ничушкин)
|28:44
|Богдан Киселевич
|Петер Регин
|33:44
|Антти Пильстрем
|34:52
|Антти Пильстрем
|34:52
|3-й период
|42:32
|Артем Сергеев
|42:32
|Артем Сергеев
|Томми Хухтала (Ч. Геноуэй)
|43:43
|Артур Кулда
|48:26
|Овертайм
|71:18
|Сергей Андронов (В. Жарков, И. Ожиганов)
Статистика
|18
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter