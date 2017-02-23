ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Максим Мамин (26-я минута) и Сергей Андронов (72). У «Йокерита» шайбу забросил Томми Хухтала (44).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА, все билеты на матч были проданы.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА.

Третья игра пройдет 25 февраля в Хельсинки.