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СКА — ВИТЯЗЬ — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Голы: Кетов — 1 (Яковлев, Белов), 5:08 — 1:0. Дадонов — 2 (Неколенко, Шипачев), 17:59 — 2:0. Кетов — 2 (Хафизуллин, Херсли), 27:25 — 3:0. Дацюк — 1 (Шипачев, Херсли), 33:27 — 4:0. Коскиранта — 1 (Широков, Белов), 36:03 — 5:0. Швец-Роговой — 1 (Афиногенов), 38:08 — 5:1. Херсли — 1 (Гусев, Дадонов), 46:19 — 6:1. Ержабек — 1 (Яценко, Чернов), 53:42 — 6:2. Ковальчук — 1 (бол., Белов), 54:58 — 7:2. Вратари: Коскинен — Сапрыкин (Сятери, 20:00). Штраф: 24 — 18. Броски: 40 (17+13+10) — 18 (10+4+4). Судьи: Гофман, Наумов. 23 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Счет в серии: 2−0.

«ЗЕНИТ» СКА БОЛЬШЕ НЕ КОНКУРЕНТ.

11 лет назад футбольные и хоккейный плей-офф уже пересекались в Петербурге — в марте 2006 года «Зенит» и «Марсель» отобрали у СКА как минимум половину зрителей. Тогда армейцы впервые за 6 сезонов добрались до матчей на выбывание, но безропотно проиграли «Авангарду» 0−3 в серии. За домашним поражением в «Юбилейном» наблюдали всего 3600 зрителей — остальные пошли на «Петровский» смотреть, как Аршавин и компания будут отыгрываться против команды Бартеза.

Сейчас приоритеты изменились: скорее «Зениту» стоило переживать, соберется ли аншлаг на промерзшем насквозь «Петровском», особенно с учетом результата первого матча с «Андерлехтом». У нынешнего СКА в плей-офф всегда переполненный Ледовый.

Правда наиболее отчаянные и не стесненные в финансах болельщики вполне могли совместить футбол с хоккеем — основное время матча армейцев с «Витязем» заканчивалось задолго до стартового свистка на «Петровском». Уже в первом периоде Кетов и Дадонов ясно дали понять: овертаймов, которые могут помешать визиту на матч Лиги Европы, не предвидится.

ДЖЕЙ И КОВИ.

«Идите смотреть вбрасывание. Там будет нечто особенное», — пообещали нам люди, посвященные в тонкости предматчевых шоу. Едва мы вышли к борту, как невольно разгадали загадку — рядом стоял бравый офицер в медалях и с ним служебный пес. Собачка аккуратно держала в зубах шайбу.

— Его зовут Джей. Руками лучше не трогать, — инструктировал любителей животных офицер. Ковальчук этого явно не слышал — пока Дацюк с Семеновым разыгрывали шайбу, выброшенную, а точнее выплюнутую Джеем, форвард подкатился и потрепал его по гриве. Рисково!

Одним символическим вбрасыванием антураж Дня защитника Отечества в Ледовом не исчерпался. Прямо перед дворцом развернулась выставка военной техники — совместная акция СКА и Западного военного округа. Рядом с Ледовым выстроились армейские внедорожники, бронетранспортеры и даже ракетные установки. Технику сопровождали одетые с иголочки солдаты. Фотографировались с ними не меньше, чем с хоккеистами после матча.

АРХИП — НЕ КОЛЕНКА!

Олег Знарок внес лишь две коррективы в состав первого матча — Роман Рукавишников занял вакантное место седьмого защитника, а Барабанов уступил свое место Неколенко — молодому форварду, который за всю «регулярку» сыграл всего три матча, но успел стать мемом, благодаря… ударению в своей фамилии. Оно падает на второй слог, но некоторые комментаторы выдавали в эфир неправильный вариант. В итоге пресс-служба «СКА-Невы», за которую форвард играл в этом сезоне куда чаще, чем за главный СКА, выпустили красноречивую картинку — перечеркнутое колено с подписью «Архип — не коленка!».

Дебют нападающего в плей-офф КХЛ получился столь же любопытным, как и его фамилия — для начала он заработал удаление, а потом выскочил со скамейки штрафников и начал атаку, завершившуюся голом Дадонова.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА.

Главными героями матча, который состоялся 23 февраля, не могли не стать защитники. Антон Белов и Патрик Херсли организовали шесть из семи голов СКА в ворота «Витязя». Началось все еще на 6-й минуте, когда Белов бросил издали, а Кетов удачно подставил клюшку. Позже армейцы поставили эту комбинацию на поток — игроки «Витязя» не слишком удачно боролись на пятачке и петербургские форварды раз за разом успевали корректировать траекторию полета шайбы после щелчков защитников.

В начале второго периода неугомонный Кетов поставил черенок клюшки под бросок Херсли. Чуть позже швед изменил тактику — вместо убойного броска от отдал мягкий пас Дацюку на пустые ворота. Передача, достойная самого Дацюка. Белов ответил классным броском, подправленным Коскирантой, а затем вперед снова вырвался Херсли — шестой гол он забил сам, без помощи рикошетов от клюшек нападающих. Россиянин восстановил паритет в самом конце игры с помощью Ковальчука — форвард открыл счет своим голам в нынешнем плей-офф, а ассистировал ему как раз Белов.

«Витязь» на армейское результативное пиршество ответил шайбами Швеца-Рогового и Ержабека. Но для того, чтобы претендовать на интригу, этого было явно недостаточно. СКА едет в Подольск с багажом из двух побед. Если так пойдет дальше, армейцы вернутся в Ледовый уже во втором раунде.