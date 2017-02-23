СКА — «Витязь»: защитники стреляют в день защитника
Благодаря участию двух игроков обороны хозяев — Патрика Херсли и Антона Белова в 6 голах из 7, армейцы уверенно победили подольчан во втором матче серии.
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СКА — ВИТЯЗЬ — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы: Кетов — 1 (Яковлев, Белов), 5:08 — 1:0. Дадонов — 2 (Неколенко, Шипачев), 17:59 — 2:0. Кетов — 2 (Хафизуллин, Херсли), 27:25 — 3:0. Дацюк — 1 (Шипачев, Херсли), 33:27 — 4:0. Коскиранта — 1 (Широков, Белов), 36:03 — 5:0.
«ЗЕНИТ» СКА БОЛЬШЕ НЕ КОНКУРЕНТ.
11 лет назад футбольные и хоккейный
Сейчас приоритеты изменились: скорее «Зениту» стоило переживать, соберется ли аншлаг на промерзшем насквозь «Петровском», особенно с учетом результата первого матча с «Андерлехтом». У нынешнего СКА в
Правда наиболее отчаянные и не стесненные в финансах болельщики вполне могли совместить футбол с хоккеем — основное время матча армейцев с «Витязем» заканчивалось задолго до стартового свистка на «Петровском». Уже в первом периоде Кетов и Дадонов ясно дали понять: овертаймов, которые могут помешать визиту на матч Лиги Европы, не предвидится.
ДЖЕЙ И КОВИ.
«Идите смотреть вбрасывание. Там будет нечто особенное», — пообещали нам люди, посвященные в тонкости предматчевых шоу. Едва мы вышли к борту, как невольно разгадали загадку — рядом стоял бравый офицер в медалях и с ним служебный пес. Собачка аккуратно держала в зубах шайбу.
— Его зовут Джей. Руками лучше не трогать, — инструктировал любителей животных офицер. Ковальчук этого явно не слышал — пока Дацюк с Семеновым разыгрывали шайбу, выброшенную, а точнее выплюнутую Джеем, форвард подкатился и потрепал его по гриве. Рисково!
Одним символическим вбрасыванием антураж Дня защитника Отечества в Ледовом не исчерпался. Прямо перед дворцом развернулась выставка военной техники — совместная акция СКА и Западного военного округа. Рядом с Ледовым выстроились армейские внедорожники, бронетранспортеры и даже ракетные установки. Технику сопровождали одетые с иголочки солдаты. Фотографировались с ними не меньше, чем с хоккеистами после матча.
АРХИП — НЕ КОЛЕНКА!
Олег Знарок внес лишь две коррективы в состав первого матча — Роман Рукавишников занял вакантное место седьмого защитника, а Барабанов уступил свое место Неколенко — молодому форварду, который за всю «регулярку» сыграл всего три матча, но успел стать мемом, благодаря… ударению в своей фамилии. Оно падает на второй слог, но некоторые комментаторы выдавали в эфир неправильный вариант. В итоге
Дебют нападающего в
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА.
Главными героями матча, который состоялся 23 февраля, не могли не стать защитники. Антон Белов и Патрик Херсли организовали шесть из семи голов СКА в ворота «Витязя». Началось все еще на 6-й минуте, когда Белов бросил издали, а Кетов удачно подставил клюшку. Позже армейцы поставили эту комбинацию на поток — игроки «Витязя» не слишком удачно боролись на пятачке и петербургские форварды раз за разом успевали корректировать траекторию полета шайбы после щелчков защитников.
В начале второго периода неугомонный Кетов поставил черенок клюшки под бросок Херсли. Чуть позже швед изменил тактику — вместо убойного броска от отдал мягкий пас Дацюку на пустые ворота. Передача, достойная самого Дацюка. Белов ответил классным броском, подправленным Коскирантой, а затем вперед снова вырвался Херсли — шестой гол он забил сам, без помощи рикошетов от клюшек нападающих. Россиянин восстановил паритет в самом конце игры с помощью Ковальчука — форвард открыл счет своим голам в нынешнем
«Витязь» на армейское результативное пиршество ответил шайбами
Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ
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