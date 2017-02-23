Головков: «Витязь» обратит внимание КХЛ на выход Знарка на лед после матча

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«Витязь», который впервые в истории играет в плей-офф КХЛ, в четверг уступил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 2:7. Счет в серии 1/8 финала до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА.

«Да, это был выход на лед. Вы знаете, что нельзя выходить (на лед) после (матча), Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил на это внимания. Не знаю почему. Помню (Милош) Ржига выходил, ему дали дисквалификацию. Будем ли подавать протест? Мы обратим внимание на это, так не должно быть», — сказал Головков журналистам.

Третья и четвертая встречи команд пройдут на льду «Витязя» 25 и 27 февраля.