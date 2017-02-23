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23 февраля 2017, 20:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Головков: «Витязь» обратит внимание КХЛ на выход Знарка на лед после матча

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Михаил Головков заявил, что его клуб обратит внимание КХЛ на поведение главного тренера петербургского СКА Олега Знарка, который после матча вышел на лед.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 23 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Президент подмосковного хоккейного клуба Витязь Михаил <span class=error>Головков</span> заявил что его клуб обратит внимание <span class=error>КХЛ</span> на поведение главного тренера петербургского <span class=error>СКА</span> Олега <span class=error>Знарка</span> который после матча вышел на лед. Увеличить
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«Витязь», который впервые в истории играет в плей-офф КХЛ, в четверг уступил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 2:7. Счет в серии 1/8 финала до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА.

«Да, это был выход на лед. Вы знаете, что нельзя выходить (на лед) после (матча), Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил на это внимания. Не знаю почему. Помню (Милош) Ржига выходил, ему дали дисквалификацию. Будем ли подавать протест? Мы обратим внимание на это, так не должно быть», — сказал Головков журналистам.

Третья и четвертая встречи команд пройдут на льду «Витязя» 25 и 27 февраля.

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