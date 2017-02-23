Головков: «Витязь» обратит внимание КХЛ на выход Знарка на лед после матча
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Михаил Головков заявил, что его клуб обратит внимание КХЛ на поведение главного тренера петербургского СКА Олега Знарка, который после матча вышел на лед.
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«Витязь», который впервые в истории играет в
«Да, это был выход на лед. Вы знаете, что нельзя выходить (на лед) после (матча), Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил на это внимания. Не знаю почему. Помню (Милош) Ржига выходил, ему дали дисквалификацию. Будем ли подавать протест? Мы обратим внимание на это, так не должно быть», — сказал Головков журналистам.
Третья и четвертая встречи команд пройдут на льду «Витязя» 25 и 27 февраля.
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