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23 февраля 2017, 20:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол Кутейкина с середины площадки принёс «Динамо» победу в матче с «Торпедо»

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу во втором матче серии плей-офф с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Московское Динамо на домашнем льду одержало победу во втором матче серии <nobr>плей-офф</nobr> с нижегородским <span class=error>Торпедо</span> встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Увеличить
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Бело-голубые повели в серии со счётом 2−0.

В составе победителей забитыми голами отметились Артём Фёдоров, Юусо Хиетанен и Андрей Кутейкин. У «Торпедо» шайбы забросили Евгений Мозер и Александр Фролов.

23.02.2017 17:00 Зрители 8017 Плей-офф: 1/4 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 3:2 ОТ Торпедо НН
(2:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Петерис Скудра
Вратари
Александр Еременко Михаил Бирюков
1-й период
Каспарс Даугавиньш 06:05
Александр Фролов 12:54
Григорий Желдаков 12:54
13:16 Артем Федоров (А. Цветков, Д. Вишневский)
Йон Норман 15:26
17:00 Юусо Хиетанен (М. Карсумс, Л. Кашпар)
2-й период
Евгений Мозер (М. Осипов, А. Аляев) 21:54
Григорий Желдаков 30:48
37:35 Лукаш Кашпар
38:42 Мартиньш Карсумс
3-й период
Дмитрий Семин 46:52
50:00 Семен Кокуев
Александр Фролов (С. Лофквист, К. Даугавиньш) 51:15
57:15 Мартиньш Карсумс
Вячеслав Кулемин 57:15
Овертайм
61:59 Андрей Кутейкин
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
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Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
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