Гол Кутейкина с середины площадки принёс «Динамо» победу в матче с «Торпедо»
Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу во втором матче серии
плей-офф с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей забитыми голами отметились Артём Фёдоров, Юусо Хиетанен и Андрей Кутейкин. У «Торпедо» шайбы забросили Евгений Мозер и Александр Фролов.
|23.02.2017 17:00
|Зрители 8017
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|3:2 ОТ
|Торпедо НН
|(2:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Еременко
|Михаил Бирюков
|1-й период
|Каспарс Даугавиньш
|06:05
|Александр Фролов
|12:54
|Григорий Желдаков
|12:54
|13:16
|Артем Федоров (А. Цветков, Д. Вишневский)
|Йон Норман
|15:26
|17:00
|Юусо Хиетанен (М. Карсумс, Л. Кашпар)
|2-й период
|Евгений Мозер (М. Осипов, А. Аляев)
|21:54
|Григорий Желдаков
|30:48
|37:35
|Лукаш Кашпар
|38:42
|Мартиньш Карсумс
|3-й период
|Дмитрий Семин
|46:52
|50:00
|Семен Кокуев
|Александр Фролов (С. Лофквист, К. Даугавиньш)
|51:15
|57:15
|Мартиньш Карсумс
|Вячеслав Кулемин
|57:15
|Овертайм
|61:59
|Андрей Кутейкин
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter