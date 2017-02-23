Крэйг Вудкрофт: Причина поражения в том, что «Локомотив» хотел сегодня победить намного больше

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Сегодня «Локомотив» выглядел так, будто хотел выиграть намного больше нас. У нас многое не получалось. Соперник же заплатил ту цену, которая была нужна для победы.

Когда можно ждать возвращения Петтерссона?

Со дня на день.

Показалось, что физически команда оказалась не очень готова ко второму матчу…

Я так не думаю. Причина в том, что соперник хотел сегодня победить намного больше.

На «Минск-Арене» «Динамо» покажет другую игру?

Я всегда говорил, что «Минск-Арена» — тяжелая площадка для всех конкурентов. Болельщики нам очень помогают. Сейчас мы находимся на самом краю, так что отступать некуда.