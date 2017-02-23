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23 февраля 2017, 19:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф, забросив семь шайб

Петербургский СКА на домашнем льду одержал победу во втором матче серии плей-офф с подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 7:2.

Петербургский <span class=error>СКА</span> на домашнем льду одержал победу во втором матче серии <nobr>плей-офф</nobr> с подмосковным Витязем встреча завершилась со счётом 7:2. Увеличить
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Общий счёт в серии стал 2−0.

В составе хозяев дублем отметился Евгений Кетов, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У «Витязя» точные броски удались Артёму Швецу-Роговому и Якубу Ержабеку.

23.02.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
СКА 7:2 Витязь
(2:0, 3:1, 2:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Валерий Белов
Вратари
Микко Коскинен Игорь Сапрыкин 20:00 (Х. Сятери 20:00)
1-й период
05:08 Евгений Кетов (Е. Яковлев, Ант. Белов)
Евгений Катичев 05:33
15:45 Архип Неколенко
17:59 Евгений Дадонов (А. Неколенко, В. Шипачев)
19:27 Николай Прохоркин
2-й период
Артем Швец-Роговой 23:37
27:25 Евгений Кетов (Д. Хафизуллин, П. Херсли)
Александр Панков 28:46
33:27 Павел Дацюк (В. Шипачев, П. Херсли)
Алексей II Семенов 34:02
36:03 Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
36:13 Александр Хохлачев
Алексей Копейкин 36:13
Артем Швец-Роговой (М. Афиногенов) 38:08
39:45 Патрик Херсли
3-й период
46:19 Патрик Херсли (Н. Гусев, Е. Дадонов)
49:51 Вадим Шипачев
Максим Афиногенов 50:27
Якуб Ержабек (И. Яценко, А. Чернов) 53:42
53:47 Евгений Кетов
53:47 Евгений Кетов
Якуб Ержабек 53:56
Павел Лукин 54:07
54:58 Илья Ковальчук (Ант. Белов)
55:42 Артем Зуб
Алексей Макеев 57:30
Статистика
24 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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