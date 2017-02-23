СКА разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф, забросив семь шайб

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Общий счёт в серии стал 2−0.



В составе хозяев дублем отметился Евгений Кетов, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У «Витязя» точные броски удались Артёму Швецу-Роговому и Якубу Ержабеку.