СКА разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф, забросив семь шайб
Петербургский СКА на домашнем льду одержал победу во втором матче серии
плей-офф с подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 7:2.
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Общий счёт в серии стал 2−0.
В составе хозяев дублем отметился Евгений Кетов, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У «Витязя» точные броски удались Артёму
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Валерий Белов
Вратари
|Микко Коскинен
|Игорь Сапрыкин 20:00 (Х. Сятери 20:00)
|1-й период
|05:08
|Евгений Кетов (Е. Яковлев, Ант. Белов)
|Евгений Катичев
|05:33
|15:45
|Архип Неколенко
|17:59
|Евгений Дадонов (А. Неколенко, В. Шипачев)
|19:27
|Николай Прохоркин
|2-й период
|Артем Швец-Роговой
|23:37
|27:25
|Евгений Кетов (Д. Хафизуллин, П. Херсли)
|Александр Панков
|28:46
|33:27
|Павел Дацюк (В. Шипачев, П. Херсли)
|Алексей II Семенов
|34:02
|36:03
|Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
|36:13
|Александр Хохлачев
|Алексей Копейкин
|36:13
|Артем Швец-Роговой (М. Афиногенов)
|38:08
|39:45
|Патрик Херсли
|3-й период
|46:19
|Патрик Херсли (Н. Гусев, Е. Дадонов)
|49:51
|Вадим Шипачев
|Максим Афиногенов
|50:27
|Якуб Ержабек (И. Яценко, А. Чернов)
|53:42
|53:47
|Евгений Кетов
|53:47
|Евгений Кетов
|Якуб Ержабек
|53:56
|Павел Лукин
|54:07
|54:58
|Илья Ковальчук (Ант. Белов)
|55:42
|Артем Зуб
|Алексей Макеев
|57:30
Статистика
|24
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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