Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче плей-офф КХЛ

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«Локомотив» — «Динамо-Минск» — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2) Ярославль.

«Арена-2000-Локомотив». 9000 зрителей.

«Локомотив»: Мурыгин; Кронвалл — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин, Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Павлович; Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер — Эллисон — Матерухин; Готовец — Лисовец, Палушай — С. Костицын — Комаров; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

Шайбы: 1:0 — Кронвалл (Козун, Тальбо, 7.54, в большинстве), 2:0 — Ильенко (Локтионов, 26.56), 3:0 — Накладал (Козун, Кронвалл, 33.33, в большинстве), 4:0 — Аверин (Лугин, 34.51), 5:0 — Лугин (Рафиков, 39.00, в большинстве), 6:0 — Локтионов (Кадейкин, Рафиков, 40.26, в меньшинстве), 7:0 — Локтионов (Гавриков, Кадейкин, 42.29, в меньшинстве), 7:1 — Коробов (Степанов, 43.28, в большинстве), 7:2 — Эллисон (Клинкхаммер, С. Костицын, 52.59).

Броски: 37 — 26.

Штраф: 14 — 50.

Вторая встреча на ярославском льду началась с атак хозяев, и голкиперу минчан Бену Скривенсу не раз приходилось выручать команду. Плюс ко всему гостям пришлось долго играть в меньшинстве после нелепых удалений. В одном случае хозяева наказали «зубров» — когда с площадки был удален Дмитрий Коробов, шайбу забросил Стаффан Кронвалл. Ближе к первому перерыву динамовцы стали действовать более осмысленно и несколько раз могли сравнять счет, но их броски цели не достигли. Во втором периоде минчане продолжили атаковать, но вновь не сумели добиться успеха. Зато «железнодорожники» очень умело контратаковали и трижды подряд поразили ворота Скривенса, которого после четвертого гола сменил Кевин Лаланд. Но и он вскоре капитулировал, когда хозяева в третий раз в этом матче реализовали большинство — 5:0 после двух периодов.

Заключительная двадцатиминутка началась для команды Крэйга Вудкрофта хуже не придумаешь — Андрей Локтионов отличился дважды подряд, когда минчане играли в численном большинстве. Только после этого Дмитрий Коробов сумел отквитать одну шайбу, а затем Мэтт Эллисон установил окончательный результат — 7:2 в пользу «Локомотива». В первой домашней встрече ярославские хоккеисты выиграли со счетом 2:1.

Теперь соперники переедут в белорусскую столицу и дважды сыграют на льду «Минск-Арены» — 25 и 27 февраля.