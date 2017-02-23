Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28876437/
23 февраля 2017, 19:34 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Шепелев: Поражение на последней секунде скажется на психологии «Салавата»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады-81 Сергей ШЕПЕЛЕВ подвел итоги стартовых встреч плей-офф Кубка Гагарина на «Востоке».

Сергей <span class=error>ШЕПЕЛЕВ</span> — о Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что позволило казахстанцам так легко одолеть «Трактор»?

— Челябинцы не были похожи сами на себя. Обычно они строго действуют в обороне, а вчера слишком уж легко пропускали. «Барыс» забил в первой же смене. Возможно, это психологически надломило хозяев. Преимущество в пять голов во втором периоде — очень много даже по такой игре. Хорошо, что потом отквитали две шайбы.

— Смогут ли подопечные Гатиятулина сдержать ударное звено Бойда?

— Хотя сейчас там нет Брэндона Боченски, все равно на протяжении шести лет они выступают на высоком уровне — много забивают в чемпионате и отлично реализуют большинство. Тем не менее «Трактору» по силам его закрыть.

— Накануне Виталий Кравцов стал самым молодым автором шайбы в плей-офф. Челябинская молодежь может выстрелить в Кубке Гагарина?

— Трудно сказать, ребята из Челябинска только в начале пути. Кравцов — молодец, отличился в первом же матче плей-офф. Надеюсь, у него все сложится отлично. Из молодых совершенно точно проявят себя Капризов и Воробьев из Уфы.

— Вчерашний гол на последней минуте скажется на серии «Ак Барса» и «Салавата»?

— Поражение на последней секунде наверняка психологически скажется на уфимцах. Посмотрим, как Игорь Захаркин выйдет из этой ситуации.

— Встреча в Магнитогорске оказалась самой предсказуемой?

— Да. «Магнитка» полностью переигрывала соперников и при 4:0 после двух периодов немного расслабилась, ну да результат был практически сделан. При необходимости магнитогорцы могли и добавить. Первое звено пока играет расслабленно, но к серьезным матчам соберется.

— По силам ли «Куньлуню» напоследок порадовать болельщиков хотя бы одной победой над действующим чемпионом?

— Дома одну игру пекинцы могут зацепить. Все будет зависеть от настроя игроков. При своих трибунах дебютанту всегда приятно и престижно победить чемпиона, хотя задачу на сезон новички КХЛ уже выполнили на 100 процентов, попав в плей-офф.

— Что скажете о столь упорном сопротивлении дальневосточников в Омске?

— Действительно, «Адмирал» приятно удивил. Не предполагал, что у «Авангарда» возникнут такие проблемы. Там много опытных игроков приличного уровня. Однако, проигрывая такой матч, бывает, что настроение падает. Многое будет зависеть от второй встречи в Омске. Хозяева вряд ли начнут расслабленно и включатся с самого начала, а не с третьего отрезка. Дальневосточники дадут отпор на маленькой площадке при своих зрителях и одну встречу дома точно выиграют.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль