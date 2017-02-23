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23 февраля 2017, 18:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Йокерита» Талая получил травму и не доиграл второй матч серии с ПХК ЦСКА

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард финского «Йокерита» Роопе Талая получил травму в первом периоде второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским ЦСКА и досрочно закончил встречу.

Талая в середине первого периода попал под силовой прием защитника ЦСКА Игоря Ожиганова, после чего только при помощи партнеров смог уйти в раздевалку. После этого нападающий «Йокерита» больше не появлялся на льду.

Матч между ЦСКА и «Йокеритом» проходит в эти минуты в Москве. По ходу второго периода армейцы ведут со счетом 1:0 благодаря шайбе Максима Мамина на 26-й минуте. Счет в серии 1−0 в пользу ЦСКА.

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