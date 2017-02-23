Форвард «Йокерита» Талая получил травму и не доиграл второй матч серии с ПХК ЦСКА

Талая в середине первого периода попал под силовой прием защитника ЦСКА Игоря Ожиганова, после чего только при помощи партнеров смог уйти в раздевалку. После этого нападающий «Йокерита» больше не появлялся на льду.

Матч между ЦСКА и «Йокеритом» проходит в эти минуты в Москве. По ходу второго периода армейцы ведут со счетом 1:0 благодаря шайбе Максима Мамина на 26-й минуте. Счет в серии 1−0 в пользу ЦСКА.