Автор гола в ворота «Барыса» стал самым молодым забивающим хоккеистом Кубка Гагарина

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Кравцову забросил шайбу в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за «Трактор». До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику челябинского клуба Евгению Кузнецову, он забивал в плей-офф в 17 лет и 299 дней. Третьим теперь является еще один бывший игрок «Трактора» Валерий Ничушкин, забивавший в 18 лет и 4 дня.