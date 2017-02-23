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23 февраля 2017, 18:19 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Автор гола в ворота «Барыса» стал самым молодым забивающим хоккеистом Кубка Гагарина

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, отличившись в матче против «Барыса», стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина, сообщает sports.ru.

Форвард Виталий Кравцов отличился в 17 лет. Увеличить
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Кравцову забросил шайбу в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за «Трактор». До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику челябинского клуба Евгению Кузнецову, он забивал в плей-офф в 17 лет и 299 дней. Третьим теперь является еще один бывший игрок «Трактора» Валерий Ничушкин, забивавший в 18 лет и 4 дня.

Напомним, в первом матче серии «Барыс» победил «Трактор» в Челябинске со счетом 5:2. 26 и 28 февраля команды проведут матчи в Астане. Серия продлится до четырех побед. Во второй раунд плей-офф «Барыс» выходил лишь один раз в истории — в сезоне 2013/2014.

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