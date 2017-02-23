Автор гола в ворота «Барыса» стал самым молодым забивающим хоккеистом Кубка Гагарина
Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, отличившись в матче против «Барыса», стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина, сообщает sports.ru.
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Кравцову забросил шайбу в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за «Трактор». До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику челябинского клуба Евгению Кузнецову, он забивал в
Напомним, в первом матче серии «Барыс» победил «Трактор» в Челябинске со счетом 5:2. 26 и 28 февраля команды проведут матчи в Астане. Серия продлится до четырех побед. Во второй раунд
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