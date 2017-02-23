Оставьте в покое Капризова! Кто раскачивает уфимскую лодку?

Проблем в башкирском хоккее в последнее время хватает. Чего стоит история с местными федерациями, которых, как оказывается, в республике уже две. У той, которой руководит Александр Николаев, приостановили аккредитацию. С противоположной стороны — Александр Семак. Член правления другой, объединённой федерации. Оба обвиняют друг друга в нечистоплотности, а страдает от этого общее дело.



Помимо проблем глобальных хватает забот и на клубном уровне. В частности, «Салават Юлаев» в нынешнем сезоне играет не так, как хотелось бы его болельщикам. Игорь Захаркин с трудом вывел команду в плей-офф, а если бы не слабое выступление «Сибири» в концовке, то неизвестно, как бы всё в итоге сложилось. Может, и Захаркина в «Салавате» уже бы не было, как нет Андрея Скабелки в Новосибирске.



Самым светлым пятном нынешнего «Салавата» является 19-летний форвард Кирилл Капризов, громко заявивший о себе на всех уровнях. Воспитанник новокузнецкого хоккея стал настоящей звездой клуба. И не только его. О Капризове, без преувеличения, говорят во всём мире. Скауты «Миннесоты», драфтовавшей вундеркинда, внимательно следят за своим проспектом и обсуждают перспективы с его агентом. Корректно, без давления. А некоторые, ранее не особо интересовавшиеся хоккеем, стали пристальнее за ним следить после недавнего молодёжного чемпионата мира. Тот самом, на котором капитан российской сборной Кирилл Капризов выступил просто блестяще. Высокий уровень нападающий продемонстрировал и в первой сборной страны, оформив хет-трик в победном матче россиян со шведами в рамках Евротура.



И всё бы хорошо, но злые языки не дают Капризову спокойно работать и приносить пользу клубу. Не успел начаться плей-офф, как Кирилла начали сватать в ЦСКА. Вообще, в последнее время стало модно играть в «Капитана Очевидность». Любого хоккеиста, выделяющегося на общем фоне (Шалунов, Шумаков, Окулов, Капризов и другие), моментально отправляют в СКА или ЦСКА. Тут даже инсайдером быть не нужно. Такие «новости» и в детском саду способны сочинить. Очень банально и прямолинейно. Самому Кириллу, по-настоящему раскрывшему свой талант в Уфе, никакие СКА и ЦСКА просто не нужны. Вспомним, чем закончился переезд в Санкт-Петербург для Николая Прохоркина, погнавшегося за большой зарплатой. В «Салавате» же Игорь Захаркин даёт талантливым хоккеистам возможность показывать свою игру. Раскрепощает их, не сковывает. У юлаевцев нет такой сумасшедшей конкуренции на каждом месте. Нет каких-то жёстких требований и рамок. Зато есть партнёры вроде Линуса Умарка, с которым у Капризова полное взаимопонимание, а Захаркин до травмы шведа постоянно ставил хоккеистов в одно звено. И какая спецбригада большинства выходила!



Похвалим и генменеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда. Его по большей части критикуют, почему-то не замечая сильных сторон управленца. Но ведь именно он привёл в клуб Захара Арзамасцева и Кирилла Капризова. С Кириллом был заключён двухлетний контракт до 2018 года. Уже тогда Вайсфельд всё чувствовал и понимал. Сейчас мы пришли к тому, к чему и должны были прийти. Форвард играет всё лучше, внимания к нему всё больше. И будь у Капризова однолетнее соглашение, его бы на 99% перехватили клубы-олигархи. В сложившейся же ситуации у уфимцев всё же есть шансы сохранить у себя в составе молодого игрока. А если что и случится, то получить за него солидную компенсацию. Вот только «Салават» — это не клуб-донор вроде «Кузни». От Уфы требуют и ждут больших побед.

Кирилл, к слову, молодец. В том плане, что старается абстрагироваться от слухов, продолжая профессионально выполнять свою работу. Он уже успел отличиться в первом матче плей-офф Кубка Гагарина, забив в Казани «Ак Барсу». Капризов всегда общителен и приятен, он не отказывает в интервью журналистам. Хотя из-за ажиотажа, разведённого в последнее время, вполне мог закрыться и уйти в себя. Но Капризов терпит. Грамотно себя ведёт и Игорь Захаркин. По идее, главный тренер может легко запретить отдельным игрокам общаться с прессой во время важных встреч, а пресс-атташе команды будет выводить в микст-зону кого-то другого, для галочки. Однако «Салават Юлаев» тем и хорош. Эту команду никогда не запирали на замок, делая достоянием общественности. Ведь если ставить железный занавес перед журналистами, то и до массовой публики ничего не дойдёт. Захаркин понимает, что его команда играет для болельщиков.



Сложно предугадать, как в итоге закончится вся эта история, раздутая в самый неподходящий момент. Впереди у уфимцев сложнейшая серия с «барсами». От неё будет зависеть дальнейшая судьба многих: хоккеистов, тренеров, управленцев. У Игоря Захаркина, как и у Капризова, тоже есть контракт на следующий сезон, однако в случае быстрого вылета из плей-офф его могут досрочно расторгнуть. Поэтому все разговоры о будущем — своём или игроков — Захаркин и Вайсфельд стараются отметать. Но не в жёсткой форме, а в привычной для себя философской манере. Пока же сосредоточимся на плей-офф. Тем более что «зелёное дерби» сулит стать главным украшением не только Восточной конференции, а всего первого раунда. Стартовый матч, переполненный эмоциями и драйвом, это уже доказал. То ли ещё будет!