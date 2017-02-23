Хоккеист московского «Динамо» Миронов пропустит второй матч серии с «Торпедо»

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Встреча пройдет в четверг в ледовом дворце столичного «Парка Легенд» и начнется в 17.00 мск.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 23.02.2017, 17:00 -:- ХК Динамо Торпедо НН

В составе динамовцев произошли несколько изменений по сравнению с первым матчем во вторник. Главным стало отсутствие в заявке защитника Андрея Миронова, получившего повреждение по ходу первой игры с «Торпедо» (1:0). В пресс-службе «Динамо» отказались комментировать причину отсутствия Миронова в составе. В составе его заменит Максим Соловьев.

Также в составе динамовцев нет Егора Дугина и Даниила Тарасова, а тренерский штаб «бело-голубых» полностью изменил расстановку троек. В заявке появились другие нападающие — Александр Рыбаков и Семен Кокуев. У «Торпедо» изменения менее значительные: вместо Бобби Батлера заявлен защитник Сэм Лофквист. В связи с этим Алексей Потапов, вынужденно игравший защитника, вернулся в нападение.