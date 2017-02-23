Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28874818/
23 февраля 2017, 16:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист московского «Динамо» Миронов пропустит второй матч серии с «Торпедо»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов пропустит второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо».

Защитник московского Динамо Андрей Миронов пропустит второй матч серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> с нижегородским <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в четверг в ледовом дворце столичного «Парка Легенд» и начнется в 17.00 мск.

В составе динамовцев произошли несколько изменений по сравнению с первым матчем во вторник. Главным стало отсутствие в заявке защитника Андрея Миронова, получившего повреждение по ходу первой игры с «Торпедо» (1:0). В пресс-службе «Динамо» отказались комментировать причину отсутствия Миронова в составе. В составе его заменит Максим Соловьев.

Также в составе динамовцев нет Егора Дугина и Даниила Тарасова, а тренерский штаб «бело-голубых» полностью изменил расстановку троек. В заявке появились другие нападающие — Александр Рыбаков и Семен Кокуев. У «Торпедо» изменения менее значительные: вместо Бобби Батлера заявлен защитник Сэм Лофквист. В связи с этим Алексей Потапов, вынужденно игравший защитника, вернулся в нападение.

Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский