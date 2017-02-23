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23 февраля 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Букмекеры сделали прогноз на второй матч серии между «Барысом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ

Завтра, 24 февраля, хоккеисты «Барыса» проведут второй матч с «Трактором» в серии первого раунда плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Челябинске начнется в 17:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа «Трактора» — 1.87, ничья — 3.84, победа «Барыса» 3.56.

Коэффициент на то, что победителем матча с учетом овертайма и буллитов станет «Трактор», составляет 1.51, а на «Барыс» — 2.56.

Напомним, в первом матче серии «Барыс» победил «Трактор» в Челябинске со счетом 5:2. 26 и 28 февраля команды проведут матчи в Астане. Серия продлится до четырех побед. Во второй раунд плей-офф «Барыс» выходил лишь один раз в истории — в сезоне 2013/2014.

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