Букмекеры сделали прогноз на второй матч серии между «Барысом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ
Завтра, 24 февраля, хоккеисты «Барыса» проведут второй матч с «Трактором» в серии первого раунда
плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Челябинске начнется в 17:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа «Трактора» — 1.87, ничья — 3.84, победа «Барыса» 3.56.
Коэффициент на то, что победителем матча с учетом овертайма и буллитов станет «Трактор», составляет 1.51, а на «Барыс» — 2.56.
Напомним, в первом матче серии «Барыс» победил «Трактор» в Челябинске со счетом 5:2. 26 и 28 февраля команды проведут матчи в Астане. Серия продлится до четырех побед. Во второй раунд
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