Букмекеры сделали прогноз на второй матч серии между «Барысом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ

Игра в Челябинске начнется в 17:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа «Трактора» — 1.87, ничья — 3.84, победа «Барыса» 3.56.

Коэффициент на то, что победителем матча с учетом овертайма и буллитов станет «Трактор», составляет 1.51, а на «Барыс» — 2.56.