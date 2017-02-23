Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28874175/
23 февраля 2017, 14:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля дисквалифицирован на одну игру

На 28-й минуте матча «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар», состоявшегося 22 февраля 2017 года, на защитника гостей Туукку Мянтюля был наложен штраф 2+10 за атаку в область головы и шеи.

Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) за атаку в область головы и шеи стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

22.02.2017 17:00 Зрители 7278 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:2 Куньлунь
(1:0, 3:0, 0:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Владимир Юрзинов
Вратари
Илья Самсонов Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:20, Ан. Макаров 58:56-59:05)
1-й период
07:50 Томаш Филиппи (К. Ли)
2-й период
21:51 Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
21:58 Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
Туукка Мянтюля 27:56
Туукка Мянтюля 27:56
29:40 Виктор Антипин (Д. Зарипов, К. Ли)
3-й период
42:12 Томаш Филиппи
Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс) 42:51
Туукка Мянтюля (А. Поникаровский, Т. Марцинко) 49:56
58:16 Крис Ли
Статистика
4 Штрафное время 12
1 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»