Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля дисквалифицирован на одну игру

Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) за атаку в область головы и шеи стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

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