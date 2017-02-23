Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля дисквалифицирован на одну игру
На 28-й минуте матча «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар», состоявшегося 22 февраля 2017 года, на защитника гостей Туукку Мянтюля был наложен штраф 2+10 за атаку в область головы и шеи.
Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) за атаку в область головы и шеи стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
|22.02.2017 17:00
|Зрители 7278
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|4:2
|Куньлунь
|(1:0, 3:0, 0:2)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Илья Самсонов
|Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:20, Ан. Макаров 58:56-59:05)
|1-й период
|07:50
|Томаш Филиппи (К. Ли)
|2-й период
|21:51
|Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
|21:58
|Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
|Туукка Мянтюля
|27:56
|Туукка Мянтюля
|27:56
|29:40
|Виктор Антипин (Д. Зарипов, К. Ли)
|3-й период
|42:12
|Томаш Филиппи
|Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс)
|42:51
|Туукка Мянтюля (А. Поникаровский, Т. Марцинко)
|49:56
|58:16
|Крис Ли
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|1
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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