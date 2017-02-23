Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28873477/
23 февраля 2017, 13:30 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Сергей Шепелев: Поражение на последней секунде скажется на психологии «Салавата»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады-81 подвел итоги стартовых встреч плей-офф Кубка Гагарина на «Востоке».

Эксперт — о Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что позволило казахстанцам так легко одолеть «Трактор»?

— Челябинцы не были похожи сами на себя. Обычно они строго действуют в обороне, а вчера слишком уж легко пропускали. «Барыс» забил в первой же смене. Возможно, это психологически надломило хозяев. Преимущество в пять голов во втором периоде — очень много даже по такой игре. Хорошо, что потом отквитали две шайбы.

— Смогут ли подопечные Гатиятулина сдержать ударное звено Бойда?

— Хотя сейчас там нет Брэндона Боченски, все равно на протяжении шести лет они выступают на высоком уровне — много забивают в чемпионате и отлично реализуют большинство. Тем не менее, «Трактору» по силам его закрыть.

— Накануне Виталий Кравцов стал самым молодым автором шайбы в плей-офф. Челябинская молодежь может выстрелить в Кубке Гагарина?

— Трудно сказать, ребята из Челябинска только в начале пути. Кравцов — молодец, отличился в первом же матче плей-офф. Надеюсь, у него все сложится отлично. Из молодых совершенно точно проявят себя Капризов и Воробьев из Уфы.

— Вчерашний гол на последней минуте скажется на серии «Ак Барса» и «Салавата»?

— Поражение на последней секунде наверняка психологически скажется на уфимцах. Посмотрим, как Игорь Захаркин выйдет из этой ситуации.

— Встреча в Магнитогорске оказалась самой предсказуемой?

— Да. «Магнитка» полностью переигрывала соперников, и при 4:0 после двух периодов немного расслабилась, ну да результат был практически сделан. При необходимости магнитогорцы могли и добавить. Первое звено пока играет расслабленно, но к серьезным матчам соберется.

— По силам ли «Куньлуню» напоследок порадовать болельщиков хотя бы одной победой над действующим чемпионом?

— Дома одну игру пекинцы могут зацепить. Все будет зависеть от настроя игроков. При своих трибунах дебютанту всегда приятно и престижно победить чемпиона, хотя задачу на сезон новички КХЛ уже выполнили на 100 процентов, попав в плей-офф.

— Что скажете о столь упорном сопротивлении дальневосточников в Омске?

— Действительно, «Адмирал» приятно удивил. Не предполагал, что у «Авангарда» возникнут такие проблемы. Там много опытных игроков приличного уровня. Однако, проигрывая такой матч, бывает, что настроение падает. Многое будет зависеть от второй встречи в Омске. Хозяева вряд ли начнут расслабленно и включатся с самого начала, а не третьего отрезка. Дальневосточники дадут отпор на маленькой площадке при своих зрителях, и одну встречу дома точно выиграют.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль