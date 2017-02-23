Сергей Шепелев: Поражение на последней секунде скажется на психологии «Салавата»

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— Что позволило казахстанцам так легко одолеть «Трактор»?

— Челябинцы не были похожи сами на себя. Обычно они строго действуют в обороне, а вчера слишком уж легко пропускали. «Барыс» забил в первой же смене. Возможно, это психологически надломило хозяев. Преимущество в пять голов во втором периоде — очень много даже по такой игре. Хорошо, что потом отквитали две шайбы.

— Смогут ли подопечные Гатиятулина сдержать ударное звено Бойда?

— Хотя сейчас там нет Брэндона Боченски, все равно на протяжении шести лет они выступают на высоком уровне — много забивают в чемпионате и отлично реализуют большинство. Тем не менее, «Трактору» по силам его закрыть.

— Накануне Виталий Кравцов стал самым молодым автором шайбы в плей-офф. Челябинская молодежь может выстрелить в Кубке Гагарина?

— Трудно сказать, ребята из Челябинска только в начале пути. Кравцов — молодец, отличился в первом же матче плей-офф. Надеюсь, у него все сложится отлично. Из молодых совершенно точно проявят себя Капризов и Воробьев из Уфы.

— Вчерашний гол на последней минуте скажется на серии «Ак Барса» и «Салавата»?

— Поражение на последней секунде наверняка психологически скажется на уфимцах. Посмотрим, как Игорь Захаркин выйдет из этой ситуации.

— Встреча в Магнитогорске оказалась самой предсказуемой?

— Да. «Магнитка» полностью переигрывала соперников, и при 4:0 после двух периодов немного расслабилась, ну да результат был практически сделан. При необходимости магнитогорцы могли и добавить. Первое звено пока играет расслабленно, но к серьезным матчам соберется.

— По силам ли «Куньлуню» напоследок порадовать болельщиков хотя бы одной победой над действующим чемпионом?

— Дома одну игру пекинцы могут зацепить. Все будет зависеть от настроя игроков. При своих трибунах дебютанту всегда приятно и престижно победить чемпиона, хотя задачу на сезон новички КХЛ уже выполнили на 100 процентов, попав в плей-офф.

— Что скажете о столь упорном сопротивлении дальневосточников в Омске?

— Действительно, «Адмирал» приятно удивил. Не предполагал, что у «Авангарда» возникнут такие проблемы. Там много опытных игроков приличного уровня. Однако, проигрывая такой матч, бывает, что настроение падает. Многое будет зависеть от второй встречи в Омске. Хозяева вряд ли начнут расслабленно и включатся с самого начала, а не третьего отрезка. Дальневосточники дадут отпор на маленькой площадке при своих зрителях, и одну встречу дома точно выиграют.