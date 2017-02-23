Плющев: У ЦСКА и СКА не было лёгких побед, а у «Динамо» и «Торпедо» шансы равны

«Не стал бы говорить, что у «Витязя» и «Йокерита» нет шансов в матчах с «армейцами». Они и серию выиграть могут, это плей-офф, тут возможно всё. Эти команды уже навязывают борьбу СКА и ЦСКА, в первых матчах игра была очень упорная и в Петербурге, и в Москве. Сказать о том, что победы достались легко «армейцам», нельзя. Жалко, что на первом матче плей-офф ЦСКА были далеко не заполненные трибуны.



Думаю, последующие матчи московского «Динамо» с «Торпедо» будут такими же упорными, как первая встреча, когда было два овертайма. У бело-голубых амбициозная молодёжь, «Торпедо» тоже довольно убедительно выступает в этом сезоне, попадания в плей-офф командам мало. Считаю, что в этой паре шансы пройти дальше у «Торпедо» и московского «Динамо» равны. Первый матч — далеко не показатель, но победа в нём может бело-голубым придать психологическую уверенность. Вторые матчи будут более показательны.

Минчане мало атаковали в первой игре с «Локомотивом», но это не значит, что им нужно прибавлять. Всё зависит от того, какая была тренерская установка. Возможно, наставник «Динамо» специально дал установку на первый матч в гостях максимально исключить игру в своей и в средней зонах. Минчане справились с этим, но другой вопрос, что забить больше, чем соперник, не сумели. В вторых матчах соперники будут действовать раскованнее", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.