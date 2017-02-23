Плющев: У ЦСКА и СКА не было лёгких побед, а у «Динамо» и «Торпедо» шансы равны
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился ожиданиями от вторых матчей первого раунда
плей-офф в Западной конференции.
«Не стал бы говорить, что у «Витязя» и «Йокерита» нет шансов в матчах с «армейцами». Они и серию выиграть могут, это
Думаю, последующие матчи московского «Динамо» с «Торпедо» будут такими же упорными, как первая встреча, когда было два овертайма. У
Минчане мало атаковали в первой игре с «Локомотивом», но это не значит, что им нужно прибавлять. Всё зависит от того, какая была тренерская установка. Возможно, наставник «Динамо» специально дал установку на первый матч в гостях максимально исключить игру в своей и в средней зонах. Минчане справились с этим, но другой вопрос, что забить больше, чем соперник, не сумели. В вторых матчах соперники будут действовать раскованнее", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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