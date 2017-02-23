Хоккей: «Адмирал» начал игру в плей-офф с поражения

Первый матч в плей-офф приморский хоккейный клуб «Адмирал» повел очень напряженно, сообщает РИА VladNewscо ссылкой на официальный сайт команды.

В Омске выйдя против местной команды «Авангард», «флотские» начали довольно уверенно. Как отметил главный тренер Адмирала Александр Андриевский, «хорошая игра получилась, ребята старались, бились, но не вышло забить на один гол больше, чем соперник… матч — уже история». Игра завершилась только в третьем овертайме, победную шайбу забросил омский бомбардир Кучерявенко. И счет матча Авангард (Омск) — Адмирал (Владивосток) стал 2:1 в пользу хозяев ледовой арены.