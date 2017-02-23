Председатель правления клуба: «Йокерит» будет выступать в КХЛ в следующем сезоне
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Финский клуб «Йокерит» будет выступать в Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал председатель правления команды Харри Харкимо.
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«Могу всех уверить — “Йокерит” будет играть в КХЛ в следующем сезоне», — написал Харкимо.
Клуб из Хельсинки выступает в КХЛ с сезона-2014/15, в нынешнем чемпионате «Йокерит» смог выйти в
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