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23 февраля 2017, 0:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Председатель правления клуба: «Йокерит» будет выступать в КХЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Финский клуб «Йокерит» будет выступать в Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал председатель правления команды Харри Харкимо.

Клуб из Хельсинки выступает в <span class=error>КХЛ</span> с сезона-2014/15. Увеличить
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«Могу всех уверить — “Йокерит” будет играть в КХЛ в следующем сезоне», — написал Харкимо.

Клуб из Хельсинки выступает в КХЛ с сезона-2014/15, в нынешнем чемпионате «Йокерит» смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места Западной конференции. В 1/8 финала финны играют с московским ЦСКА, счет в серии 1−0 в пользу армейцев.

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