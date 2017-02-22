Нападающие «Салавата» Майоров и Макаров получили травмы в матче с «Ак Барсом»

«Нападающие Максим Майоров и Дмитрий Макаров отправились на процедуру МРТ. У Майорова подозрение на перелом, а у Макарова на ушиб. Точные диагнозы станут известны только после проведения обследования», — пояснили в пресс-службе.



Счёт в серии 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится в Казани в пятницу, 24 февраля. Начало в 17:00 мск.