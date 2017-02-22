Нападающие «Салавата» Майоров и Макаров получили травмы в матче с «Ак Барсом»
Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» Максим Майоров и Дмитрий Макаров получили травмы по ходу первого матча серии
плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в котором казанцы одержали победу со счётом 2:1. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
«Нападающие Максим Майоров и Дмитрий Макаров отправились на процедуру МРТ. У Майорова подозрение на перелом, а у Макарова на ушиб. Точные диагнозы станут известны только после проведения обследования», — пояснили в
Счёт в серии 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится в Казани в пятницу, 24 февраля. Начало в 17:00 мск.
|22.02.2017 19:00
|Зрители 7202
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|2:1
|Салават Юлаев
|(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Захаркин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Никлас Сведберг
|1-й период
|Сами Леписто
|14:03
|14:59
|Иржи Секач (В. Токранов, Дж. Азеведо)
|17:17
|Федор Малыхин
|Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк)
|18:14
|Энвер Лисин
|18:32
|Максим Гончаров
|19:01
|2-й период
|22:08
|Александр Свитов
|34:18
|Федор Малыхин
|3-й период
|59:59
|Атте Охтамаа (Анд. Попов, М. Варнаков)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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