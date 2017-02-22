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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28869872/
22 февраля 2017, 23:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающие «Салавата» Майоров и Макаров получили травмы в матче с «Ак Барсом»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» Максим Майоров и Дмитрий Макаров получили травмы по ходу первого матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в котором казанцы одержали победу со счётом 2:1. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

«Нападающие Максим Майоров и Дмитрий Макаров отправились на процедуру МРТ. У Майорова подозрение на перелом, а у Макарова на ушиб. Точные диагнозы станут известны только после проведения обследования», — пояснили в пресс-службе.

Счёт в серии 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится в Казани в пятницу, 24 февраля. Начало в 17:00 мск.

22.02.2017 19:00 Зрители 7202 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Салават Юлаев
(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов Никлас Сведберг
1-й период
Сами Леписто 14:03
14:59 Иржи Секач (В. Токранов, Дж. Азеведо)
17:17 Федор Малыхин
Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк) 18:14
Энвер Лисин 18:32
Максим Гончаров 19:01
2-й период
22:08 Александр Свитов
34:18 Федор Малыхин
3-й период
59:59 Атте Охтамаа (Анд. Попов, М. Варнаков)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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Салават Юлаев
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