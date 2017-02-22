Кто бы сомневался, что самая лучшая во всех смыслах игра в первых матчах Кубка Гагарина состоится в Казани! Победная шайба на последней секунде третьего периода — такого сюжета в истории нашего плей-офф ранее не было никогда. Возможно, в природе существует магия «зеленого дерби», мотивирующая команды вытаскивать из себя все и подчас выдавать необъяснимые вещи. Швед Линус Умарк не прекращает раз за разом опровергать стереотип о плюшевости и бесхарактерности своей нации. На серию он отправился чуть ли не с больничной койки, восстанавливаясь после перелома лодыжки. Кирилла Капризова нисколько не смутила шумиха вокруг будущего перехода в ЦСКА. На площадке он был одним из лучших, забил и показал, что умеет оставаться самим собой даже при огромном давлении со стороны. Это признак не просто классного игрока, а потенциальной суперзвезды.

Дело здесь не только в кубковой составляющей. Она не помогла сделать зрелищнее закончившейся чуть раньше матч в Омске. От него вообще хотелось, чтобы он завершился еще во втором периоде. Тогда как в Казани было все: интенсивность, драматический сюжет, масса единоборств, апелляции к арбитрам, видеопросмотр. Разве что вопреки ожиданиям заброшенных шайб оказалось маловато. Но это только начало.

Отдавая дань проснувшемуся «Салавату», нельзя не восхититься тем, как «Ак Барс» в независимости от состава умеет при Зинэтуле Билялетдинове держать удар и терпеть, дожидаясь момента, чтобы нанести смертельный удар оппоненту. Однако не стоит забывать и про другое. Ближе к концу второго периода «Татнефть-Арена» взорвалась недовольным свистом. В эти минуты преимущество гостей, запиравших хоккеистов «Ак Барса» у них в зоне на долгое время, выглядело солидным. От ломающегося в регулярном чемпионате при любом нажиме, словно тонкая веточка в бурю, «Салавата», не осталось и следа. Контроль шайбы, налаженное как часы взаимодействие всех игроков в пятерках, компактность и хорошая игра в пас — откуда все взялось? Команда Игоря Захаркина действовала настолько основательно, что невольно хотелось еще раз посмотреть на ее результаты в последний месяц. Вот там все действительно было очень плохо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Скандальная шайба "Ак Барса" в ворота "Салавата" <a href="https://t.co/l9438Yedvg">pic.twitter.com/l9438Yedvg</a></p>— СЭ Хоккей (@hockey_se) <a href="https://twitter.com/hockey_se/status/834483156887670784">22 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Каждый из нас хоть раз давал обещание начать с понедельника новую жизнь. Правда, попыталась это реализовать на деле от силы каждый второй, а переломить себя самому в лучшую сторону удалось, наверное, одному из пятидесяти. Данную штуку «Салават» при Захаркине ранее уже проделывал. Так было и в чемпионский сезон, когда Профессор работал помощником Вячеслава Быкова, и в прошлом плей-офф, когда уфимцы в семи матчах остановили по очереди «Ак Барс» и «Авангард». Со стороны сложно с медицинской точностью понять, как это происходит, и почему шведский вратарь-«мышелов» Сведберг в кубковых матчах преображается, держась как неприступная крепость. Накануне матча общался со старинным уфимским другом, отразившим общее настроение в городе по отношению к стартующему плей-офф. Мало кто от серии ждет положительных эмоций, все как один глубоко разочарованы скорым уходом Капризова и вообще несколько охладели к своим любимцам. Наверное, «Салават» заслужил подобный подход результатами последних двух месяцев. Но в среду в Казани уфимцы сделали все, чтобы вернуть прежнюю любовь к себе. Даже решающий гол стал следствием того, что вся пятерка не успела вернуться в свою зону, желая прежде всего забить самой, а не сидела в обороне, рассчитывая подловить соперника на ошибке. И пусть «Салавату» не повезло, но если он продолжит в таком же духе играть и дальше, то серия как минимум затянется. Как максимум — хочется увидеть седьмой матч.

Михаил ЗИСЛИС.