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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28869727/
22 февраля 2017, 22:46 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Ак Барс» — «Салават»: все идет к семи матчам

Первый матч «зеленой» серии едва не завершился скандалом.

Первый матч зеленой серии едва не завершился скандалом. Увеличить
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Кто бы сомневался, что самая лучшая во всех смыслах игра в первых матчах Кубка Гагарина состоится в Казани! Победная шайба на последней секунде третьего периода — такого сюжета в истории нашего плей-офф ранее не было никогда. Возможно, в природе существует магия «зеленого дерби», мотивирующая команды вытаскивать из себя все и подчас выдавать необъяснимые вещи. Швед Линус Умарк не прекращает раз за разом опровергать стереотип о плюшевости и бесхарактерности своей нации. На серию он отправился чуть ли не с больничной койки, восстанавливаясь после перелома лодыжки. Кирилла Капризова нисколько не смутила шумиха вокруг будущего перехода в ЦСКА. На площадке он был одним из лучших, забил и показал, что умеет оставаться самим собой даже при огромном давлении со стороны. Это признак не просто классного игрока, а потенциальной суперзвезды.

Дело здесь не только в кубковой составляющей. Она не помогла сделать зрелищнее закончившейся чуть раньше матч в Омске. От него вообще хотелось, чтобы он завершился еще во втором периоде. Тогда как в Казани было все: интенсивность, драматический сюжет, масса единоборств, апелляции к арбитрам, видеопросмотр. Разве что вопреки ожиданиям заброшенных шайб оказалось маловато. Но это только начало.

Отдавая дань проснувшемуся «Салавату», нельзя не восхититься тем, как «Ак Барс» в независимости от состава умеет при Зинэтуле Билялетдинове держать удар и терпеть, дожидаясь момента, чтобы нанести смертельный удар оппоненту. Однако не стоит забывать и про другое. Ближе к концу второго периода «Татнефть-Арена» взорвалась недовольным свистом. В эти минуты преимущество гостей, запиравших хоккеистов «Ак Барса» у них в зоне на долгое время, выглядело солидным. От ломающегося в регулярном чемпионате при любом нажиме, словно тонкая веточка в бурю, «Салавата», не осталось и следа. Контроль шайбы, налаженное как часы взаимодействие всех игроков в пятерках, компактность и хорошая игра в пас — откуда все взялось? Команда Игоря Захаркина действовала настолько основательно, что невольно хотелось еще раз посмотреть на ее результаты в последний месяц. Вот там все действительно было очень плохо.

Каждый из нас хоть раз давал обещание начать с понедельника новую жизнь. Правда, попыталась это реализовать на деле от силы каждый второй, а переломить себя самому в лучшую сторону удалось, наверное, одному из пятидесяти. Данную штуку «Салават» при Захаркине ранее уже проделывал. Так было и в чемпионский сезон, когда Профессор работал помощником Вячеслава Быкова, и в прошлом плей-офф, когда уфимцы в семи матчах остановили по очереди «Ак Барс» и «Авангард». Со стороны сложно с медицинской точностью понять, как это происходит, и почему шведский вратарь-«мышелов» Сведберг в кубковых матчах преображается, держась как неприступная крепость. Накануне матча общался со старинным уфимским другом, отразившим общее настроение в городе по отношению к стартующему плей-офф. Мало кто от серии ждет положительных эмоций, все как один глубоко разочарованы скорым уходом Капризова и вообще несколько охладели к своим любимцам. Наверное, «Салават» заслужил подобный подход результатами последних двух месяцев. Но в среду в Казани уфимцы сделали все, чтобы вернуть прежнюю любовь к себе. Даже решающий гол стал следствием того, что вся пятерка не успела вернуться в свою зону, желая прежде всего забить самой, а не сидела в обороне, рассчитывая подловить соперника на ошибке. И пусть «Салавату» не повезло, но если он продолжит в таком же духе играть и дальше, то серия как минимум затянется. Как максимум — хочется увидеть седьмой матч.

Михаил ЗИСЛИС.

22.02.2017 19:00 Зрители 7202 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Салават Юлаев
(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов Никлас Сведберг
1-й период
Сами Леписто 14:03
14:59 Иржи Секач (В. Токранов, Дж. Азеведо)
17:17 Федор Малыхин
Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк) 18:14
Энвер Лисин 18:32
Максим Гончаров 19:01
2-й период
22:08 Александр Свитов
34:18 Федор Малыхин
3-й период
59:59 Атте Охтамаа (Анд. Попов, М. Варнаков)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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