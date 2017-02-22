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22 февраля 2017, 21:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил со счетом 2:1 уфимский «Салават Юлаев» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Ак Барс победил Салават Юлаев в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Иржи Секач (15-я минута) и Атте Охтамаа (60). У проигравших отличился Кирилл Капризов (19).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу казанского клуба.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля также в Казани.

22.02.2017 19:00 Зрители 7202 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Салават Юлаев
(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов Никлас Сведберг
1-й период
Сами Леписто 14:03
14:59 Иржи Секач (В. Токранов, Дж. Азеведо)
17:17 Федор Малыхин
Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк) 18:14
Энвер Лисин 18:32
Максим Гончаров 19:01
2-й период
22:08 Александр Свитов
34:18 Федор Малыхин
3-й период
59:59 Атте Охтамаа (Анд. Попов, М. Варнаков)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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Салават Юлаев
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