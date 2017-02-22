«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Иржи Секач (15-я минута) и Атте Охтамаа (60). У проигравших отличился Кирилл Капризов (19).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу казанского клуба.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля также в Казани.