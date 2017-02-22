Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28868949/
22 февраля 2017, 20:49 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

С Богом! «Магнитку» благословили на плей-офф

Магнитогорский «Металлург» получил напутствие священника, обзавелся новым экипировочным центром и с победы стартовал в плей-офф.

Металлург получил напутствие священника и с победы стартовал в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед началом серии плей-офф «Магнитка» пригласила священника — традиция для многих клубов КХЛ. Магнитогорцы в полном составе всегда посещают церковь перед началом сезона, а накануне кубковых матчей батюшка благословляет арену и игроков. Епископ Иннокентий побывал в раздевалке и на скамейке «Магнитки», напомнив игрокам, что необходимо стремиться к заветной цели с полной самоотдачей, но надеясь на помощь и благосклонность высших сил.

— Если команда имеет более-менее стабильный бюджет и неограниченное количество игроков, а за «Куньлунь» играют хоккеисты со всего мира, ты в любой момент можешь взять, поменять, убрать игрока. Никаких лимитов, никаких ограничений. Поэтому определенный задел у них был создан в регулярном сезоне. Там игроки, которые выступают за национальные европейские сборные, есть хоккеисты из северной Америки. Техничные, опытные ребята — требовалось только настроить игровые схемы. Тот уровень, на котором «Куньлунь» прошел сезон — уровень этих игроков.

Магнитогорский «Металлург» накануне стартового поединка с «Ред стар» открыл первый в стране крутой экипировочный центр. Появление в Арене огромного центра с формой в шаговой доступности для игроков команды мастеров призвано вывести процесс экипировки команды на качественно иной уровень, сделать его отвечающим потребностям профессионалов.

— Форма — это едва ли не половина успеха в современном хоккее, — говорит исполнительный директор АНО ХК «Металлург» Максим Грицай. — Для профессиональных игроков важно, чтобы нужная экипировка, как правило, с индивидуальными параметрами, поступала в их распоряжение в максимально короткие сроки. Ведь коньки, клюшки, элементы защиты — это те инструменты, благодаря которым хоккеисты имеют возможность делать свою работу. В этом вопросе есть масса нюансов и тонкостей. Теперь мы не зависим от сроков поставщиков, это огромный плюс. Могу сказать, что открытие центра — результат нашей пятилетней работы в области экипировки команды. Также в данном центре представлена вся линейка атрибутики с брендом «Красная машина» — это один из моментов подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею, который Магнитогорск примет в 2018-м году.

Символично, что такой центр открыли в преддверии плей-офф — у «Магнитки» большие кубковые амбиции, и здесь делают все для победы.

Собственно притязания в плей-офф-2017 «Металлург» продемонстрировал сходу: начав доминировать с первых минут, магнитогорцы уверенно разобрали «Куньлунь» в стартовом поединке четвертьфинала Востока.

Сергей Мозякин снова не смог покорить фантастическую цифру в 1000 очков за карьеру по системе «гол + пас». Однако у хозяев нашлось, кому подменить капитана. Слово взял Томаш Филиппи. Интересно, что забивал чех как раз в духе Мозякина — из круга вбрасывания легионер дважды бил в «девятки», заставая врасплох раз за разом финского вратаря китайского клуба Томи Кархунена. А через семь секунд после того, как Филиппи забил второй гол, Кархунена на лавку отправил Ярослав Косов. Магнитогорцы быстро подобрали ключи и к его сменщику — в большинстве забил Виктор Антипин.

Казалось, что при 4:0 — все ясно. Но новичок КХЛ тоже, как выяснилось, не лыком шит. В третьем периоде Мянтюля оформил дубль и вернул «Куньлунь» в игру. Но в этот вечер Самсонов, который отмечал 20-й день рождения, больше в этот вечер не пропустил, подарив и себе и болельщикам праздник.

Илья ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Металлурга»:

— Илья Петрович, пару слов об игре.

— Готовимся к следующему матчу.

— С чем был связан выбор Ильи Самсонова на сегодняшний матч?

— Ну не могли же мы его не поставить в его день рождения.

Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер «Куньлунь Ред Стар»:

— Владимир Владимирович, как прокомментируете результат команды в этой игре?

— Несомненно, мы готовились к игре с Магнитогорском, ожидали, что Магнитогорск будет играть очень мощно. Но Магнитогорск играл еще мощнее. Счет 4:0 вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас немного надломило. Но потом мы сумели взять себя в руки и провели неплохой третий период. Старались зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был — сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч. Будем смотреть вперед, и готовиться к следующему матчу.

Александр ЖИЛИН
из Магнитогорска.

22.02.2017 17:00 Зрители 7278 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:2 Куньлунь
(1:0, 3:0, 0:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Владимир Юрзинов
Вратари
Илья Самсонов Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:20, Ан. Макаров 58:56-59:05)
1-й период
07:50 Томаш Филиппи (К. Ли)
2-й период
21:51 Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
21:58 Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
Туукка Мянтюля 27:56
Туукка Мянтюля 27:56
29:40 Виктор Антипин (Д. Зарипов, К. Ли)
3-й период
42:12 Томаш Филиппи
Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс) 42:51
Туукка Мянтюля (А. Поникаровский, Т. Марцинко) 49:56
58:16 Крис Ли
Статистика
4 Штрафное время 12
1 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 4:2 пекинский «Куньлунь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль