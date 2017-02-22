С Богом! «Магнитку» благословили на плей-офф
Магнитогорский «Металлург» получил напутствие священника, обзавелся новым экипировочным центром и с победы стартовал в
плей-офф.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед началом серии
— Если команда имеет
Магнитогорский «Металлург» накануне стартового поединка с «Ред стар» открыл первый в стране крутой экипировочный центр. Появление в Арене огромного центра с формой в шаговой доступности для игроков команды мастеров призвано вывести процесс экипировки команды на качественно иной уровень, сделать его отвечающим потребностям профессионалов.
— Форма — это едва ли не половина успеха в современном хоккее, — говорит исполнительный директор АНО ХК «Металлург» Максим Грицай. — Для профессиональных игроков важно, чтобы нужная экипировка, как правило, с индивидуальными параметрами, поступала в их распоряжение в максимально короткие сроки. Ведь коньки, клюшки, элементы защиты — это те инструменты, благодаря которым хоккеисты имеют возможность делать свою работу. В этом вопросе есть масса нюансов и тонкостей. Теперь мы не зависим от сроков поставщиков, это огромный плюс. Могу сказать, что открытие центра — результат нашей пятилетней работы в области экипировки команды. Также в данном центре представлена вся линейка атрибутики с брендом «Красная машина» — это один из моментов подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею, который Магнитогорск примет в 2018-м году.
Символично, что такой центр открыли в преддверии
Собственно притязания в плей-офф-2017 «Металлург» продемонстрировал сходу: начав доминировать с первых минут, магнитогорцы уверенно разобрали «Куньлунь» в стартовом поединке четвертьфинала Востока.
Сергей Мозякин снова не смог покорить фантастическую цифру в 1000 очков за карьеру по системе «гол + пас». Однако у хозяев нашлось, кому подменить капитана. Слово взял Томаш Филиппи. Интересно, что забивал чех как раз в духе Мозякина — из круга вбрасывания легионер дважды бил в «девятки», заставая врасплох раз за разом финского вратаря китайского клуба Томи Кархунена. А через семь секунд после того, как Филиппи забил второй гол, Кархунена на лавку отправил Ярослав Косов. Магнитогорцы быстро подобрали ключи и к его сменщику — в большинстве забил Виктор Антипин.
Казалось, что при 4:0 — все ясно. Но новичок КХЛ тоже, как выяснилось, не лыком шит. В третьем периоде Мянтюля оформил дубль и вернул «Куньлунь» в игру. Но в этот вечер Самсонов, который отмечал 20-й день рождения, больше в этот вечер не пропустил, подарив и себе и болельщикам праздник.
Илья ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Металлурга»:
— Илья Петрович, пару слов об игре.
— Готовимся к следующему матчу.
— С чем был связан выбор Ильи Самсонова на сегодняшний матч?
— Ну не могли же мы его не поставить в его день рождения.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер «Куньлунь Ред Стар»:
— Владимир Владимирович, как прокомментируете результат команды в этой игре?
— Несомненно, мы готовились к игре с Магнитогорском, ожидали, что Магнитогорск будет играть очень мощно. Но Магнитогорск играл еще мощнее. Счет 4:0 вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас немного надломило. Но потом мы сумели взять себя в руки и провели неплохой третий период. Старались зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был — сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч. Будем смотреть вперед, и готовиться к следующему матчу.
Александр ЖИЛИН
из Магнитогорска.
|22.02.2017 17:00
|Зрители 7278
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|4:2
|Куньлунь
|(1:0, 3:0, 0:2)
|Илья Воробьев
|Владимир Юрзинов
|Илья Самсонов
|Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:20, Ан. Макаров 58:56-59:05)
|1-й период
|07:50
|Томаш Филиппи (К. Ли)
|2-й период
|21:51
|Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
|21:58
|Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
|Туукка Мянтюля
|27:56
|Туукка Мянтюля
|27:56
|29:40
|Виктор Антипин (Д. Зарипов, К. Ли)
|3-й период
|42:12
|Томаш Филиппи
|Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс)
|42:51
|Туукка Мянтюля (А. Поникаровский, Т. Марцинко)
|49:56
|58:16
|Крис Ли
|4
|Штрафное время
|12
|1
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter