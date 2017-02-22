С Богом! «Магнитку» благословили на плей-офф

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Перед началом серии плей-офф «Магнитка» пригласила священника — традиция для многих клубов КХЛ. Магнитогорцы в полном составе всегда посещают церковь перед началом сезона, а накануне кубковых матчей батюшка благословляет арену и игроков. Епископ Иннокентий побывал в раздевалке и на скамейке «Магнитки», напомнив игрокам, что необходимо стремиться к заветной цели с полной самоотдачей, но надеясь на помощь и благосклонность высших сил.

— Если команда имеет более-менее стабильный бюджет и неограниченное количество игроков, а за «Куньлунь» играют хоккеисты со всего мира, ты в любой момент можешь взять, поменять, убрать игрока. Никаких лимитов, никаких ограничений. Поэтому определенный задел у них был создан в регулярном сезоне. Там игроки, которые выступают за национальные европейские сборные, есть хоккеисты из северной Америки. Техничные, опытные ребята — требовалось только настроить игровые схемы. Тот уровень, на котором «Куньлунь» прошел сезон — уровень этих игроков.

Магнитогорский «Металлург» накануне стартового поединка с «Ред стар» открыл первый в стране крутой экипировочный центр. Появление в Арене огромного центра с формой в шаговой доступности для игроков команды мастеров призвано вывести процесс экипировки команды на качественно иной уровень, сделать его отвечающим потребностям профессионалов.

— Форма — это едва ли не половина успеха в современном хоккее, — говорит исполнительный директор АНО ХК «Металлург» Максим Грицай. — Для профессиональных игроков важно, чтобы нужная экипировка, как правило, с индивидуальными параметрами, поступала в их распоряжение в максимально короткие сроки. Ведь коньки, клюшки, элементы защиты — это те инструменты, благодаря которым хоккеисты имеют возможность делать свою работу. В этом вопросе есть масса нюансов и тонкостей. Теперь мы не зависим от сроков поставщиков, это огромный плюс. Могу сказать, что открытие центра — результат нашей пятилетней работы в области экипировки команды. Также в данном центре представлена вся линейка атрибутики с брендом «Красная машина» — это один из моментов подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею, который Магнитогорск примет в 2018-м году.

Символично, что такой центр открыли в преддверии плей-офф — у «Магнитки» большие кубковые амбиции, и здесь делают все для победы.

Собственно притязания в плей-офф-2017 «Металлург» продемонстрировал сходу: начав доминировать с первых минут, магнитогорцы уверенно разобрали «Куньлунь» в стартовом поединке четвертьфинала Востока.

Сергей Мозякин снова не смог покорить фантастическую цифру в 1000 очков за карьеру по системе «гол + пас». Однако у хозяев нашлось, кому подменить капитана. Слово взял Томаш Филиппи. Интересно, что забивал чех как раз в духе Мозякина — из круга вбрасывания легионер дважды бил в «девятки», заставая врасплох раз за разом финского вратаря китайского клуба Томи Кархунена. А через семь секунд после того, как Филиппи забил второй гол, Кархунена на лавку отправил Ярослав Косов. Магнитогорцы быстро подобрали ключи и к его сменщику — в большинстве забил Виктор Антипин.

Казалось, что при 4:0 — все ясно. Но новичок КХЛ тоже, как выяснилось, не лыком шит. В третьем периоде Мянтюля оформил дубль и вернул «Куньлунь» в игру. Но в этот вечер Самсонов, который отмечал 20-й день рождения, больше в этот вечер не пропустил, подарив и себе и болельщикам праздник.

Илья ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Металлурга»:

— Илья Петрович, пару слов об игре.

— Готовимся к следующему матчу.

— С чем был связан выбор Ильи Самсонова на сегодняшний матч?

— Ну не могли же мы его не поставить в его день рождения.

Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер «Куньлунь Ред Стар»:

— Владимир Владимирович, как прокомментируете результат команды в этой игре?

— Несомненно, мы готовились к игре с Магнитогорском, ожидали, что Магнитогорск будет играть очень мощно. Но Магнитогорск играл еще мощнее. Счет 4:0 вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас немного надломило. Но потом мы сумели взять себя в руки и провели неплохой третий период. Старались зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был — сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч. Будем смотреть вперед, и готовиться к следующему матчу.

Александр ЖИЛИН

из Магнитогорска.