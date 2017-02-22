«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Адмирал» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в третьем овертайме победил владивостокский «Адмирал» в первом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Омске и завершилась со счетом 2:1.
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В составе победителей шайбы забросили Юнас Анелев (10) и Александр Кучерявенко (106). У проигравших отличился Максим Казаков (28).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу омичей.
Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля в Омске.
|22.02.2017 16:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Александр Андриевский
Вратари
|Доминик Фурх
|Игорь Бобков
|1-й период
|Илья Иванов
|06:14
|09:38
|Юнас Анелев (В. Соботка, Э. Густафссон)
|Овертайм
|105:14
|Александр Кучерявенко (А. Бурдасов)
|1-й период
|17:38
|Евгений Медведев
|Михаил Фисенко
|18:59
|2-й период
|22:41
|Виталий Меньшиков
|23:32
|Валентин Пьянов
|Максим Казаков (А. Земченок)
|27:22
|Денис Алексеев
|31:59
|39:36
|Александр Пережогин
|3-й период
|Шейон Моррисонн
|45:03
|Овертайм
|Антон Волченков
|67:26
|Джеймс Райт
|86:01
|Артем Земченок
|96:57
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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