«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Адмирал» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

Накануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ. «Советский спорт» уже поделился прогнозами на противостояние в парах ЦСКА — «Йокерит», СКА — «Витязь», «Динамо» (Москва) — «Торпедо» и «Локомотив» — «Динамо» (Минск). А сегодня четырьмя матчами стартует плей-офф в Восточной конференции КХЛ.