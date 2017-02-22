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22 февраля 2017, 20:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Адмирал» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в третьем овертайме победил владивостокский «Адмирал» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Омске и завершилась со счетом 2:1.

Авангард в третьем овертайме обыграл Адмирал в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Юнас Анелев (10) и Александр Кучерявенко (106). У проигравших отличился Максим Казаков (28).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу омичей.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля в Омске.

22.02.2017 16:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 2:1 ОТ Адмирал
(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Александр Андриевский
Вратари
Доминик Фурх Игорь Бобков
1-й период
Илья Иванов 06:14
09:38 Юнас Анелев (В. Соботка, Э. Густафссон)
Овертайм
105:14 Александр Кучерявенко (А. Бурдасов)
1-й период
17:38 Евгений Медведев
Михаил Фисенко 18:59
2-й период
22:41 Виталий Меньшиков
23:32 Валентин Пьянов
Максим Казаков (А. Земченок) 27:22
Денис Алексеев 31:59
39:36 Александр Пережогин
3-й период
Шейон Моррисонн 45:03
Овертайм
Антон Волченков 67:26
Джеймс Райт 86:01
Артем Земченок 96:57
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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