Главный тренер «Барыса» прокомментировал победу над «Трактором» в первом матче плей-офф КХЛ

Астанинский клуб выиграл в Челябинске со счетом 5:2, ведя ко второму перерыву с разницей в пять шайб. У «Барыса» отличились Константин Пушкарев, Найджел Доус, Дастин Бойд, Брендан Шиннимин и Владимир Маркелов.

— Ожидали ли Вы такой прыти от своей команды?

— Дело не в прыти, а в том, что мы смогли использовать свои голевые моменты, которые у нас были. Счет на самом деле не отражает сил соперников, — сказал Занковец.

— В регулярном чемпионате «Барыс» в гостях победил «Трактор», а дома проиграл. Сейчас ситуация повторяется. Получатся, Вам удобнее играть на выезде?​​​​​​​

— Есть доля правды в этом. Соперник старается играть более активно в атаке, у нас появляются моменты для контратаки, чем мы сегодня и воспользовались.

Серия между «Барысом» и «Трактором» продлится до четырех побед одной из команд. Второй матч пройдет 24 февраля в Челябинске и начнется в 17:30 по времени Астаны, в прямом эфире его покажет телеканал KazSport. Затем команды проведут еще две игры в столице Казахстана.