КХЛ дисквалифицировала хоккеистов ЦСКА Панина и Карнаухова на один матч

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ЦСКА во вторник на своем льду со счетом 4:2 победил «Йокерит» в первой игре серии плей-офф КХЛ до четырех побед.

Также КХЛ оштрафовала «Йокерит» за комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером финской команды Юккой Ялоненом на послематчевой пресс-конференции, и соответствующее нарушение спортивного регламента КХЛ, а также за уход Ялонена с послематчевой пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ и соответствующее нарушение регламента КХЛ по маркетингу и коммуникациям.

Кроме того, ЦСКА оштрафован за бросание зрителями с трибун посторонних предметов.