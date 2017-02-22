КХЛ дисквалифицировала хоккеистов ЦСКА Панина и Карнаухова на один матч
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. КХЛ дисквалифицировала хоккеистов московского ЦСКА Григория Панина и Павла Карнаухова на один матч после первой игры серии плей-офф с финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте лиги.
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ЦСКА во вторник на своем льду со счетом 4:2 победил «Йокерит» в первой игре серии
Также КХЛ оштрафовала «Йокерит» за комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером финской команды Юккой Ялоненом на послематчевой
Кроме того, ЦСКА оштрафован за бросание зрителями с трибун посторонних предметов.
|21.02.2017 19:30
|Зрители 2326
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Илья Сорокин
|Райан Запольски 59:07 (Р. Запольски 59:40)
|1-й период
|Брайан О`Нилл
|02:13
|02:43
|Богдан Киселевич (С. Да Коста)
|06:05
|Грег Скотт (Дж. Плэтт, Ян Муршак)
|Сакари Салминен
|12:04
|12:14
|Джефф Плэтт
|Йеспер I Йенсен
|16:47
|2-й период
|21:28
|Грег Скотт
|Оливер Лауридсен
|24:53
|Антти Пильстрем (М. Анттила, А. Кулда)
|32:29
|32:39
|Михаил Науменков
|Роопе Талая
|32:39
|37:11
|Богдан Киселевич (Г. Скотт)
|3-й период
|51:42
|Денис Денисов
|Брайан О`Нилл
|51:42
|Томми Хухтала
|51:56
|Вилле Лаюнен (Й.Б. Йенсен)
|53:57
|59:24
|п.в.
|Владимир Жарков (Г. Панин, И. Телегин)
|59:40
|Максим Мамин
|59:40
|Михаил Науменков
|Марко Анттила
|59:40
|Антти Пильстрем
|59:40
|Маси Марьямяки
|59:40
|59:43
|Сергей Андронов
|59:43
|Владимир Жарков
|59:43
|Иван Телегин
|59:43
|Павел Карнаухов
|Артур Кулда
|59:43
|Петтери Виртанен
|59:43
|Роопе Талая
|59:43
|Оливер Лауридсен
|59:43
Статистика
|23
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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