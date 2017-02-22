«Барыс» забросил пять шайб «Трактору» и одержал первую победу в плей-офф КХЛ

Встреча проходила сегодня, 22 февраля, в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанского клуба.

Уже к десятой минуте матча «Барыс» вел с разницей в три шайбы. На 11-й секунде отличился Константин Пушкарев, на седьмой минуте — Найджел Доус, а на 10-й в большинстве — Дастин Бойд.

Во втором периоде «Барыс» еще дважды поразил соперника. На 22-й минуте большинство реализовал Брендан Шиннимин. Тренерский штаб «Трактора» после этого даже произвел замену вратаря, однако этот шаг не помог. На 32-й Владимир Маркелов забросил пятую шайбу «Барыса».

Третий период остался за «Трактором», который сумел дважды поразить ворота «Барыса». На 43-й минуте отличился Виталий Кравцов, а на 56-й — Юрий Петров.

Серия между «Барысом» и «Трактором» продлится до четырех побед одной из команд. Второй матч пройдет 24 февраля, в Челябинске и начнется в 17:30 по времени Астаны, в в прямом эфире его покажет телеканал KazSport. Затем команды проведут еще две игры в столице Казахстана.