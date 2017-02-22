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22 февраля 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» забросил пять шайб «Трактору» и одержал первую победу в плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Трактором» в первом матче серии плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 22 февраля, в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанского клуба.

Уже к десятой минуте матча «Барыс» вел с разницей в три шайбы. На 11-й секунде отличился Константин Пушкарев, на седьмой минуте — Найджел Доус, а на 10-й в большинстве — Дастин Бойд.

Во втором периоде «Барыс» еще дважды поразил соперника. На 22-й минуте большинство реализовал Брендан Шиннимин. Тренерский штаб «Трактора» после этого даже произвел замену вратаря, однако этот шаг не помог. На 32-й Владимир Маркелов забросил пятую шайбу «Барыса».

Третий период остался за «Трактором», который сумел дважды поразить ворота «Барыса». На 43-й минуте отличился Виталий Кравцов, а на 56-й — Юрий Петров.

Серия между «Барысом» и «Трактором» продлится до четырех побед одной из команд. Второй матч пройдет 24 февраля, в Челябинске и начнется в 17:30 по времени Астаны, в в прямом эфире его покажет телеканал KazSport. Затем команды проведут еще две игры в столице Казахстана.

22.02.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:5 Барыс
(0:3, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз 21:57 (В. Демченко 21:57) Хенрик Карлссон
1-й период
Константин Пушкарев 00:11
04:31 Юрий Петров
Дастин Бойд 04:31
Найджел Доус 06:50
08:21 Виталий Кравцов
08:21 Виталий Кравцов
Дастин Бойд (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер) 09:46
13:29 Александр Шаров
18:55 Дмитрий Пестунов
18:55 Дмитрий Пестунов
2-й период
Брендан Шиннимин 21:57
23:59 Александр Тридчиков
Максим Семенов 23:59
Владимир Маркелов (К. Тривино, К. Панюков) 32:51
38:21 Кирилл Кольцов
3-й период
43:49 Виталий Кравцов (А. Черников)
55:12 Юрий Петров (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
Кори Тривино 56:37
57:24 Пол Щехура
59:25 Никита Жульдиков
59:25 Алексей Петров
Роман Старченко 59:25
Роман Савченко 59:43
Статистика
22 Штрафное время 10
1 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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