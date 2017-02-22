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22 февраля 2017, 20:01 | Хоккей: КХЛ | Lenta.Ru

Игрок «Барыса» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Нападающий астанинского клуба «Барыс» Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в аккаунте КХЛ в Twitter.

Хоккеист отличился на 11-й секунде первого матча 1/8 финала соревнований с челябинским «Трактором», открыв счет в поединке.

Встреча прошла в Челябинске. «Барыс» обыграл хозяев со счетом 5:2. Второй матч серии пройдет 24 февраля в Челябинске.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду Данису Зарипову, который в 2009 году вывел казанский «Ак Барс» вперед в матче с омским «Авангардом» на 14-й секунде.

22.02.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:5 Барыс
(0:3, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз 21:57 (В. Демченко 21:57) Хенрик Карлссон
1-й период
Константин Пушкарев 00:11
04:31 Юрий Петров
Дастин Бойд 04:31
Найджел Доус 06:50
08:21 Виталий Кравцов
08:21 Виталий Кравцов
Дастин Бойд (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер) 09:46
13:29 Александр Шаров
18:55 Дмитрий Пестунов
18:55 Дмитрий Пестунов
2-й период
Брендан Шиннимин 21:57
23:59 Александр Тридчиков
Максим Семенов 23:59
Владимир Маркелов (К. Тривино, К. Панюков) 32:51
38:21 Кирилл Кольцов
3-й период
43:49 Виталий Кравцов (А. Черников)
55:12 Юрий Петров (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
Кори Тривино 56:37
57:24 Пол Щехура
59:25 Никита Жульдиков
59:25 Алексей Петров
Роман Старченко 59:25
Роман Савченко 59:43
Статистика
22 Штрафное время 10
1 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Трактор
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