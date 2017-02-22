Игрок «Барыса» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ
Нападающий астанинского клуба «Барыс» Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в аккаунте КХЛ в Twitter.
Хоккеист отличился на 11-й секунде первого матча 1/8 финала соревнований с челябинским «Трактором», открыв счет в поединке.
Встреча прошла в Челябинске. «Барыс» обыграл хозяев со счетом 5:2. Второй матч серии пройдет 24 февраля в Челябинске.
Предыдущий рекорд принадлежал форварду Данису Зарипову, который в 2009 году вывел казанский «Ак Барс» вперед в матче с омским «Авангардом» на 14-й секунде.
|22.02.2017 17:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Эдуард Занковец
Вратари
|Павел Францоуз 21:57 (В. Демченко 21:57)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Константин Пушкарев
|00:11
|04:31
|Юрий Петров
|Дастин Бойд
|04:31
|Найджел Доус
|06:50
|08:21
|Виталий Кравцов
|08:21
|Виталий Кравцов
|Дастин Бойд (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер)
|09:46
|13:29
|Александр Шаров
|18:55
|Дмитрий Пестунов
|18:55
|Дмитрий Пестунов
|2-й период
|Брендан Шиннимин
|21:57
|23:59
|Александр Тридчиков
|Максим Семенов
|23:59
|Владимир Маркелов (К. Тривино, К. Панюков)
|32:51
|38:21
|Кирилл Кольцов
|3-й период
|43:49
|Виталий Кравцов (А. Черников)
|55:12
|Юрий Петров (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
|Кори Тривино
|56:37
|57:24
|Пол Щехура
|59:25
|Никита Жульдиков
|59:25
|Алексей Петров
|Роман Старченко
|59:25
|Роман Савченко
|59:43
Статистика
|22
|Штрафное время
|10
|1
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter