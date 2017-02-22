Кравцов из «Трактора» стал самым молодым хоккеистом, отличившимся в плей-офф КХЛ

В первом матче серии первого раунда с астанинским «Барысом» Кравцов забросил свою первую шайбу в лиге в возрасте 17 лет и 61 дня. До этого в плей-офф в возрасте до 18 лет отличались также хоккеисты «Трактора» Евгений Кузнецов (17 лет и 299 дней) и Валерий Ничушкин (17 лет и 355 дней).



Самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу в КХЛ, является Максим Кицын. В сезоне-2008/09 Кицын отличился в первом матче КХЛ в возрасте 16 лет и 254 дней.