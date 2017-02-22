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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28868532/
22 февраля 2017, 20:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кравцов из «Трактора» стал самым молодым хоккеистом, отличившимся в плей-офф КХЛ

Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов стал самым молодым хоккеистом, отличившимся в плей-офф КХЛ.

В первом матче серии первого раунда с астанинским «Барысом» Кравцов забросил свою первую шайбу в лиге в возрасте 17 лет и 61 дня. До этого в плей-офф в возрасте до 18 лет отличались также хоккеисты «Трактора» Евгений Кузнецов (17 лет и 299 дней) и Валерий Ничушкин (17 лет и 355 дней).

Самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу в КХЛ, является Максим Кицын. В сезоне-2008/09 Кицын отличился в первом матче КХЛ в возрасте 16 лет и 254 дней.

22.02.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:5 Барыс
(0:3, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз 21:57 (В. Демченко 21:57) Хенрик Карлссон
1-й период
Константин Пушкарев 00:11
04:31 Юрий Петров
Дастин Бойд 04:31
Найджел Доус 06:50
08:21 Виталий Кравцов
08:21 Виталий Кравцов
Дастин Бойд (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер) 09:46
13:29 Александр Шаров
18:55 Дмитрий Пестунов
18:55 Дмитрий Пестунов
2-й период
Брендан Шиннимин 21:57
23:59 Александр Тридчиков
Максим Семенов 23:59
Владимир Маркелов (К. Тривино, К. Панюков) 32:51
38:21 Кирилл Кольцов
3-й период
43:49 Виталий Кравцов (А. Черников)
55:12 Юрий Петров (Кир. Кольцов, Ал. Кручинин)
Кори Тривино 56:37
57:24 Пол Щехура
59:25 Никита Жульдиков
59:25 Алексей Петров
Роман Старченко 59:25
Роман Савченко 59:43
Статистика
22 Штрафное время 10
1 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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