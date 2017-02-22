Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 4:2 пекинский «Куньлунь» в первом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
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В составе победителей голы на свой счет записали Томаш Филиппи (8-я и 22-я минуты), Ярослав Косов (22) и Виктор Антипин (30). У проигравших дубль оформил Туукка Мянтюля (43, 50).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга».
Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля также в Магнитогорске.
|22.02.2017 17:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|4:2
|Куньлунь
|(1:0, 3:0, 0:2)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Илья Самсонов
|Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:21, Ан. Макаров 58:56-59:06)
|1-й период
|07:50
|Томаш Филиппи (К. Ли)
|2-й период
|21:51
|Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
|21:58
|Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
|Туукка Мянтюля
|27:56
|Туукка Мянтюля
|27:56
|29:40
|Виктор Антипин (К. Ли, Д. Зарипов)
|3-й период
|42:12
|Томаш Филиппи
|Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс)
|42:51
|Туукка Мянтюля
|49:56
|58:16
|Крис Ли
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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