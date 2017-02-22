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22 февраля 2017, 19:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 4:2 пекинский «Куньлунь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Магнитогорский Металлург победил Куньлунь в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Томаш Филиппи (8-я и 22-я минуты), Ярослав Косов (22) и Виктор Антипин (30). У проигравших дубль оформил Туукка Мянтюля (43, 50).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга».

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля также в Магнитогорске.

22.02.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:2 Куньлунь
(1:0, 3:0, 0:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Владимир Юрзинов
Вратари
Илья Самсонов Томи Кархунен 21:58 (Ан. Макаров 21:58-58:21, Ан. Макаров 58:56-59:06)
1-й период
07:50 Томаш Филиппи (К. Ли)
2-й период
21:51 Томаш Филиппи (Е. Тимкин, А. Береглазов)
21:58 Ярослав Косов (С. Терещенко, Я. Хабаров)
Туукка Мянтюля 27:56
Туукка Мянтюля 27:56
29:40 Виктор Антипин (К. Ли, Д. Зарипов)
3-й период
42:12 Томаш Филиппи
Туукка Мянтюля (Л. Виделль, Ш. Коллинс) 42:51
Туукка Мянтюля 49:56
58:16 Крис Ли
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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