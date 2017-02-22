Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Томаш Филиппи (8-я и 22-я минуты), Ярослав Косов (22) и Виктор Антипин (30). У проигравших дубль оформил Туукка Мянтюля (43, 50).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга».

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля также в Магнитогорске.