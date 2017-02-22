КХЛ оштрафовала «Йокерит» за критику судейства со стороны тренера Ялонена

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Во вторник «Йокерит» проиграл на выезде стартовый матч первого раунда плей-офф ЦСКА со счетом 2:4. Ялонен после матча заявил, что судьи в этой игре проделали не очень хорошую работу.

Кроме того, «Йокерит» оштрафован за уход Ялонена с пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ. ЦСКА оштрафован за нарушение правил поведения в спортсооружении.

В общей сложности «Йокерит» заплатит за эти нарушения 600 тысяч рублей, ЦСКА — 100 тысяч рублей.

Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут 23 февраля в Москве.