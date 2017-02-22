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22 февраля 2017, 18:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ оштрафовала «Йокерит» за критику судейства со стороны тренера Ялонена

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала финский «Йокерит» за комментарии главного тренера Юкки Ялонена относительно судейства на послематчевой пресс-конференции. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ оштрафовала Йокерит за критику судейства со стороны тренера Ялонена - Фото 1 Увеличить
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Во вторник «Йокерит» проиграл на выезде стартовый матч первого раунда плей-офф ЦСКА со счетом 2:4. Ялонен после матча заявил, что судьи в этой игре проделали не очень хорошую работу.

Кроме того, «Йокерит» оштрафован за уход Ялонена с пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ. ЦСКА оштрафован за нарушение правил поведения в спортсооружении.

В общей сложности «Йокерит» заплатит за эти нарушения 600 тысяч рублей, ЦСКА — 100 тысяч рублей.

Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут 23 февраля в Москве.

21.02.2017 19:30 Зрители 2326 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Йокерит
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Райан Запольски 59:07 (Р. Запольски 59:40)
1-й период
Брайан О`Нилл 02:13
02:43 Богдан Киселевич (С. Да Коста)
06:05 Грег Скотт (Дж. Плэтт, Ян Муршак)
Сакари Салминен 12:04
12:14 Джефф Плэтт
Йеспер I Йенсен 16:47
2-й период
21:28 Грег Скотт
Оливер Лауридсен 24:53
Антти Пильстрем (М. Анттила, А. Кулда) 32:29
32:39 Михаил Науменков
Роопе Талая 32:39
37:11 Богдан Киселевич (Г. Скотт)
3-й период
51:42 Денис Денисов
Брайан О`Нилл 51:42
Томми Хухтала 51:56
Вилле Лаюнен (Й.Б. Йенсен) 53:57
59:24 п.в. Владимир Жарков (Г. Панин, И. Телегин)
59:40 Максим Мамин
59:40 Михаил Науменков
Марко Анттила 59:40
Антти Пильстрем 59:40
Маси Марьямяки 59:40
59:43 Сергей Андронов
59:43 Владимир Жарков
59:43 Иван Телегин
59:43 Павел Карнаухов
Артур Кулда 59:43
Петтери Виртанен 59:43
Роопе Талая 59:43
Оливер Лауридсен 59:43
Статистика
23 Штрафное время 29
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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