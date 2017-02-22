Форвард «Барыса» Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

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Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в 2009 году забросил шайбу, играя за казанский «Ак Барс», в ворота омского «Авангарда» на 14-й секунде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">11 секунд. Константин Пушкарёв забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%91%D0%90%D0%A0?src=hash">#ТРКБАР</a> <a href="https://t.co/iUI38298PK">pic.twitter.com/iUI38298PK</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/834406792494997504">22 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>