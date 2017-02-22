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22 февраля 2017, 17:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Форвард «Барыса» Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий астанинского «Барыса» Константин Пушкарев отличился на 11-й секунде матча против челябинского «Трактора», забросив самую быструю шайбу в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в 2009 году забросил шайбу, играя за казанский «Ак Барс», в ворота омского «Авангарда» на 14-й секунде.

Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Александру Радулову, который в 2010 году забросил шайбу, выступая за уфимский «Салават Юлаев», в ворота ханты-мансийской «Югры» на шестой секунде матча.

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