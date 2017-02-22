Форвард «Барыса» Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий астанинского «Барыса» Константин Пушкарев отличился на 11-й секунде матча против челябинского «Трактора», забросив самую быструю шайбу в истории
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в 2009 году забросил шайбу, играя за казанский «Ак Барс», в ворота омского «Авангарда» на 14-й секунде.
Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Александру Радулову, который в 2010 году забросил шайбу, выступая за уфимский «Салават Юлаев», в ворота
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