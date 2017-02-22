КХЛ наложила на «Йокерит» 600 тыс. рублей штрафа, на ЦСКА — 100 тыс
КХЛ после проведения матча
плей-офф ЦСКА — «Йокерит», состоявшегося 21 февраля 2017 года, наложила несколько штрафов.
В общей сумме финская команда заплатит 600 тыс. рублей штрафа, ЦСКА — 100 тыс.
За комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером «Йокерита» Юккой Ялоненом на послематчевой
За уход главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена с послематчевой
За нарушение технического регламента КХЛ и правил поведения в спортсооружении на ХК ЦСКА наложен штраф согласно п. 33 ст. 31 Дисциплинарного регламента КХЛ.
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