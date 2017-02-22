В общей сумме финская команда заплатит 600 тыс. рублей штрафа, ЦСКА — 100 тыс.



За комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером «Йокерита» Юккой Ялоненом на послематчевой пресс-конференции, и соответствующее нарушение на ХК «Йокерит» наложен штраф в соответствии с п. 34 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.



За уход главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена с послематчевой пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ и соответствующее нарушение на ХК «Йокерит» наложен штраф согласно п. 61 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.



За нарушение технического регламента КХЛ и правил поведения в спортсооружении на ХК ЦСКА наложен штраф согласно п. 33 ст. 31 Дисциплинарного регламента КХЛ.