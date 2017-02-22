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22 февраля 2017, 17:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ наложила на «Йокерит» 600 тыс. рублей штрафа, на ЦСКА — 100 тыс

КХЛ после проведения матча плей-офф ЦСКА — «Йокерит», состоявшегося 21 февраля 2017 года, наложила несколько штрафов.

В общей сумме финская команда заплатит 600 тыс. рублей штрафа, ЦСКА — 100 тыс.

За комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером «Йокерита» Юккой Ялоненом на послематчевой пресс-конференции, и соответствующее нарушение на ХК «Йокерит» наложен штраф в соответствии с п. 34 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

За уход главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена с послематчевой пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ и соответствующее нарушение на ХК «Йокерит» наложен штраф согласно п. 61 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

За нарушение технического регламента КХЛ и правил поведения в спортсооружении на ХК ЦСКА наложен штраф согласно п. 33 ст. 31 Дисциплинарного регламента КХЛ.

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